Grâce à sa conception simpliste, la BD 50/70 R Bp Pack Classic est une petite autolaveuse autoportée maniable et facilement transportable. Compacte, efficace et dotée d’une autonomie de batterie de 2h30, elle se distingue par son prix particulièrement réduit et extrêmement compétitif, ce qui fait d’elle une réelle alternative à l’autolaveuse autotractée. Facile d’entretien et simple d’utilisation grâce à ses commandes intuitives, cette autolaveuse autoportée offre un nettoyage de qualité sur une surface allant jusqu’à 2300 m²/h. De plus, son faible niveau sonore fait d’elle la machine parfaite pour les établissements sensibles au bruit. La BD 50/70 R Bp Pack Classic est idéale pour le nettoyage dans plusieurs secteurs tels que les collectivités, la restauration, la santé, etc. La version Bp Pack est livrée avec une batterie et le chargeur approprié.