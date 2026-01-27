BD 50/70 R Bp Pack Classic
Compacte et simple d’utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit. Batterie et chargeur inclus.
Grâce à sa conception simpliste, la BD 50/70 R Bp Pack Classic est une petite autolaveuse autoportée maniable et facilement transportable. Compacte, efficace et dotée d’une autonomie de batterie de 2h30, elle se distingue par son prix particulièrement réduit et extrêmement compétitif, ce qui fait d’elle une réelle alternative à l’autolaveuse autotractée. Facile d’entretien et simple d’utilisation grâce à ses commandes intuitives, cette autolaveuse autoportée offre un nettoyage de qualité sur une surface allant jusqu’à 2300 m²/h. De plus, son faible niveau sonore fait d’elle la machine parfaite pour les établissements sensibles au bruit. La BD 50/70 R Bp Pack Classic est idéale pour le nettoyage dans plusieurs secteurs tels que les collectivités, la restauration, la santé, etc. La version Bp Pack est livrée avec une batterie et le chargeur approprié.
Caractéristiques et avantages
Utilisation simplifiéeSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Tête de lavage brosse-disqueConception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacteMachine extrêmement maniable. Bonne visibilité des zones à nettoyer. Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du flexible d’aspiration.
Batteries sans entretien
- La conception machine sans fonctionalités superflues permet d'avoir une grande autonomie de 2h30.
- La batterie GEL est étanche et ne necessite pas d'entretien régulier, elle peut supporter aussi bien les chocs que les vibrations.
- Au lieu des 80 % disponibles sur les anciennes batteries, toute la capacité de la batterie est désormais utilisable.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|70 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Rayon de braquage (mm)
|1650
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Poids total autorisé (kg)
|345
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage