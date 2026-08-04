Puissance de nettoyage et fonctionnement sur batterie Li-Ion : de format compact, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic offre une maniabilité hors pair et une grande facilité d'utilisation. Équipée d'une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah avec possibilité de charge intermédiaire et dotée d'un volume de réservoir de 70 litres, elle est adaptée pour le nettoyage intensif des sols. Livrée de série avec un chargeur rapide pour une charge complète en 2 heures, la machine est toujours prête à l'utilisation. Le système Home Base en option permet de faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires comme le support de sac à déchets ou le balai mop de prébalayage.