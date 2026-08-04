L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage disque D 51 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. La machine est alimentée par une puissante batterie AGM de 115 Ah pour une autonomie importante. L'autolaveuse est silencieuse et particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. Équipée du système "DOSE" le dosage du détergent est automatique et très précis. Le rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. L'appoint en eau propre peut également se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.