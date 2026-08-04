B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte dotée d'un suceur et d'une tête le nettoyage disques de 60 cm en aluminium. Largement équipée, elle dispose d'une batterie AGM de 115 Ah à grande autonomie, d'un système de dosage du détergent ainsi que de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.
L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage à disques D 60 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. La machine est alimentée par une puissante batterie AGM de 115 Ah pour une autonomie importante. L'autolaveuse est silencieuse et particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. Équipée du système "DOSE" le dosage du détergent est automatique et très précis. Le rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. L'appoint en eau propre peut également se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Machine très compacteVue dégagée et excellente maniabilité Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse
Connectivité/"Machine connect" application smartphoneNombreuses fonctionnalités et informations Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage. Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK
Tête de nettoyage et suceur en aluminiumComposants robustes et résistants. Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits
Suceur parabolique avec lèvres Linatex
- Aspiration optimale même sur les surface structurées et dans les virages serrés
- Pas de risque de dérapage et moins de nettoyage manuel complémentaire
Tête de nettoyage à double-disques D 60
- Largeur de travail importante pour un nettoyage efficace
- Rendement amélioré, nettoyage plus rapide
Système Eco!Flow
- Débit d'eau géré en fonction de la vitesse
- Bons résultats de nettoyage, même dans les virages
Nouveau système de dosage du détergent "DOSE" intégré dans la machine
- Dosage du détergent précis
- Résultats de nettoyage importants et coûts maîtrisés
- Changement sans contact avec le détergent grâce à un système en circuit fermé.
Système de rinçage automatique
- Pas de contact avec la saleté lors du nettoyage de la cuve d'eau sale
- Pas d'éclaboussures
Système de remplissage automatique
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre
- Gain de temps lors du nettoyage, pas de débordement grâce à l'arrêt automatique
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|600
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 10
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Rayon de braquage (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|241
|Poids sans accessoire (kg)
|180
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Système de dosage de détergent DOSE
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Commande via application
- Remplissage automatique
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage des bâtiments, dans les GMS ou dans les bâtiments publics.
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour l'entretien et le nettoyage intermédiaire, par exemple dans les bâtiments publics.