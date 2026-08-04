L'autolaveuse autotractée à batterie B 50 W Bp Pack est idéale pour le nettoyage des sols dans le secteur de l'industrie. La machine est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. Elle s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 55 associée à un système de pré-balayage assure une qualité de nettoyage optimale. La machine est alimentée par une puissante batterie AGM de 115 Ah pour une autonomie importante. L'appoint en eau propre peut se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel intégré. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.