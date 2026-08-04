B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51

La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte équipée de composants robustes en aluminium. Elle dispose d'une batterie Li-Ion de 80 Ah et d'une tête de nettoyage disque de 51 cm.

L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage disque D 51 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. Silencieuse, elle permet le nettoyage même pendant les heures de bureau. La machine est alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah de grande autonomie et est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. L'appoint en eau propre peut se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel intégré. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Machine très compacte
Machine très compacte
Vue dégagée et excellente maniabilité Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse
Autolaveuse B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Connectivité/"Machine connect" application smartphone
Connectivité/"Machine connect" application smartphone
Nombreuses fonctionnalités et informations Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage. Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK
Autolaveuse B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Tête de nettoyage et suceur en aluminium
Tête de nettoyage et suceur en aluminium
Composants robustes et résistants. Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits
Suceur parabolique avec lèvres Linatex
  • Aspiration optimale même sur les surface structurées et dans les virages serrés
  • Pas de risque de dérapage et moins de nettoyage manuel complémentaire
Tête de nettoyage disque D 51
  • Silencieuse et économe en énergie
  • Nettoyage possible pendant les heures d'ouvertures, grande autonomie de la batterie
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 510
Largeur de travail en aspiration (mm) 850
Réservoir eau propre / eau sale (l) 50 / 50
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 3060
Rendement surfacique pratique (m²/h) 1840
Type de batterie Lithium-Ion
Batterie (V/Ah) 25,6 / 90
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Temps de charge de la batterie (h) env. 7
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Vitesse de déplacement (km/h) max. 6
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 140
Pression des brosses au sol (kg/g/cm²) 29 / 32
Rayon de braquage (mm) 1400
Consommation d'eau (l/min) max. 2,5
Niveau sonore (dB (A)) 65
Poids total autorisé (kg) 245
Poids sans accessoire (kg) 158,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 1367 x 609 x 1082

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Batterie
  • Chargeur
  • Suceur d'aspiration coudé
  • Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

Équipement

  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
  • Commande via application
  • Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
  • Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
  • Bouton de commande Easy Operation
Autolaveuse B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
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Domaines d'utilisation
  • Parfait pour le nettoyage des bâtiments, dans les GMS ou dans les bâtiments publics.
  • Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
  • Pour l'entretien et le nettoyage intermédiaire, par exemple dans les bâtiments publics.
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Détergents