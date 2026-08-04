B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+Do+Ri+AF
La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte dotée d'un suceur et d'une tête de nettoyage disque de 51 cm en aluminium. Largement équipée, elle dispose d'une batterie Li-Ion de 80 Ah à charge rapide, d'un système de dosage du détergent, de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.
L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage disque D 51 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. La machine est alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah de grande autonomie et livrée avec un chargeur rapide permettant de limiter les temps d'arrêt et maximiser la productivité. L'autolaveuse est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. Le système "DOSE" permet un dosage du détergent automatique et très précis. Le rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. L'appoint en eau propre peut également se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Chargeur rapide 50 A pour les batteries lithium-ion
- Charge complète en 2 heures seulement
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Connectivité/"Machine connect" application smartphone
- Nombreuses fonctionnalités et informations
- Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage.
- Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK
Tête de nettoyage et suceur en aluminium
- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits
Suceur parabolique avec lèvres Linatex
- Aspiration optimale même sur les surface structurées et dans les virages serrés
- Pas de risque de dérapage et moins de nettoyage manuel complémentaire
Tête de nettoyage disque D 51
- Silencieuse et économe en énergie
- Nettoyage possible pendant les heures d'ouvertures, grande autonomie de la batterie
Système Eco!Flow
- Débit d'eau géré en fonction de la vitesse
- Bons résultats de nettoyage, même dans les virages
Nouveau système de dosage du détergent "DOSE" intégré dans la machine
- Dosage du détergent précis
- Résultats de nettoyage importants et coûts maîtrisés
- Changement sans contact avec le détergent grâce à un système en circuit fermé.
Système de rinçage automatique
- Pas de contact avec la saleté lors du nettoyage de la cuve d'eau sale
- Pas d'éclaboussures
Système de remplissage automatique
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre
- Gain de temps lors du nettoyage, pas de débordement grâce à l'arrêt automatique
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3060
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1840
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|140
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Rayon de braquage (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,5
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|245
|Poids sans accessoire (kg)
|173
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur intégrés
- Chargeur rapide
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Système de dosage de détergent DOSE
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Commande via application
- Remplissage automatique
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage des bâtiments, dans les GMS ou dans les bâtiments publics.
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour l'entretien et le nettoyage intermédiaire, par exemple dans les bâtiments publics.