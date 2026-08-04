L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage à double disques disque D 60 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. Silencieuse, elle permet le nettoyage même pendant les heures de bureau. La machine est alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah de grande autonomie et est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. L'appoint en eau propre peut se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel intégré. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.