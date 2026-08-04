B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte équipée de composants robustes en aluminium. Elle dispose d'une batterie Li-Ion de 80 Ah et d'une tête de nettoyage disques de 60 cm.
L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage à double disques disque D 60 assure une qualité de nettoyage optimale pour le nettoyage courant ou d'appoint. Silencieuse, elle permet le nettoyage même pendant les heures de bureau. La machine est alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah de grande autonomie et est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. L'appoint en eau propre peut se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel intégré. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Machine très compacteVue dégagée et excellente maniabilité Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse
Connectivité/"Machine connect" application smartphoneNombreuses fonctionnalités et informations Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage. Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK
Tête de nettoyage et suceur en aluminiumComposants robustes et résistants. Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits
Suceur parabolique avec lèvres Linatex
- Aspiration optimale même sur les surface structurées et dans les virages serrés
- Pas de risque de dérapage et moins de nettoyage manuel complémentaire
Tête de nettoyage à double-disques D 60
- Largeur de travail importante pour un nettoyage efficace
- Rendement amélioré, nettoyage plus rapide
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|600
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Rayon de braquage (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|241
|Poids sans accessoire (kg)
|154
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
- Commande via application
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage des bâtiments, dans les GMS ou dans les bâtiments publics.
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour l'entretien et le nettoyage intermédiaire, par exemple dans les bâtiments publics.