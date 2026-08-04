L'autolaveuse autotractée B 50 W Bp Pack s'illustre par sa conception extrêmement robuste avec sa tête de brossage et son suceur d'aspiration en aluminium pour d'excellents résultats de nettoyage et d'aspiration, y compris sur les surfaces structurées ou lors des demi-tours. Sa tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 55 associée à un système de pré-balayage assure une qualité de nettoyage optimale. La machine est alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 80 Ah de grande autonomie et est particulièrement simple à manoeuvrer notamment grâce au moteur de traction mais également grâce à sa conception compacte améliorant grandement la visibilité. L'appoint en eau propre peut se faire aisément sur n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel intégré. L'application "Machine connect" offre la possibilité de gérer très simplement les paramètres et informations de la machine via smartphone.