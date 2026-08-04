B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
Avec sa batterie sans entretien de 115 Ah, l'autolaveuse autotractée à tête disques de 60 l est idéale pour le nettoyage des surfaces de 1000 à 2500 m². Elle est dotée du système KIK pour éliminer les erreurs d'utilisation et de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.
L'autolaveuse autotractée B 60 W Bp Pack est équipée d'une batterie sans entretien (24 V, 115 Ah) et du système de clé KIK permettant d'attribuer différents droits d'accès en fonction des profils d'utilisateurs et limiter les erreurs d'utilisation. Avec sa tête de nettoyage à brosses-disques D 65 (largeur de travail 65 cm) et une vitesse de rotation des brosses de 180 tr/min, la machine est idéale pour le nettoyage des sols lisses jusqu'à 2500 mètres carrés. La pression des brosses est réglable. La tête de nettoyage et les brosses sont rapides à mettre en place et à démonter. Le mode eco!efficiency prolonge considérablement l'autonomie de la batterie (max. 3 h). Le rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe automatiquement l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. Son suceur d'aspiration en V d'une largeur de 900 millimètres assure une aspiration efficace de l'eau sale, y compris dans les virages.
Caractéristiques et avantages
Système à double disque éprouvéRemplacement simple de la brosse en quelques secondes Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique. Convient pour de nombreuses tâches de nettoyage. Pad et plateau entraineur disponibles.
Traction puissanteManiable facilement grâce au réglage de vitesse continue (en avant et en arrière) La vitesse maximale peut être préréglée. Opération aux manettes.
Fonctionnalité Auto-fill inRemplissage aisé du réservoir par utilisation d'un tuyau, avec arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. Gain de temps étant donné que d'autres tâches peuvent être accomplies en attendant.
Sélecteur EASY-Operation
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Simplifie l'utilisation et réduit le temps d'apprentissage.
Avec batterie 24 V/115 Ah (C5)
- Le chargeur intégré adapté augmente la durée de vie de la batterie.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation d'énergie réduite. Autonomie des batteries plus longues.
- En mode eco!efficiency, l'autolaveuse est silencieuse et donc idéale pour travailler dans des lieux tels que les hôpitaux ou les hôtels.
Système à clé KIK innovant
- Evite les erreurs de manipulation grâce au système à 2 clés
- Coûts de service réduits car moins d'erreurs de fonctionnement
- Paramètres optimaux pour les différentes exigences de nettoyage.
Design compact
- Conception compacte pour une grande maniabilité dans les espaces restreints
- La forme asymétrique favorise une vue optimale sur la surface à nettoyer.
- Tête de nettoyage et châssis indépenants optimal pour les sols irréguliers
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile et hygiénique du réservoir d'eau sale
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|650
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|60 / 60
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3900
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2340
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|26
|Rayon de braquage (mm)
|1650
|Niveau sonore (dB (A))
|61
|Puissance absorbée (W)
|2100
|Poids total autorisé (kg)
|300
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Traction puissante
- Système de réservoir à double paroi
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Remplissage automatique
- Type de lèvres d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage courant dans les commerces, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, l'industrie et les aéroports.
- Parfaite pour les techniciens de surface
- Idéale pour un nettoyage silencieux dans les environnements comme dans le secteur de la santé