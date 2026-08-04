L'autolaveuse autotractée B 60 W Bp Pack est équipée d'une batterie sans entretien (24 V, 170 Ah) et du système de clé KIK permettant d'attribuer différents droits d'accès en fonction des profils d'utilisateurs et limiter les erreurs d'utilisation. Avec sa tête de nettoyage à brosses-disques D 65 (largeur de travail 65 cm) et une vitesse de rotation des brosses de 180 tr/min, la machine est idéale pour le nettoyage des sols lisses jusqu'à 2500 mètres carrés. La pression des brosses est réglable. La tête de nettoyage et les brosses sont rapides à mettre en place et à démonter. Le mode eco!efficiency prolonge considérablement l'autonomie de la batterie (max. 3 h). Le rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe automatiquement l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. Son suceur d'aspiration en V d'une largeur de 900 millimètres assure une aspiration efficace de l'eau sale, y compris dans les virages.