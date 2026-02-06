Avec une largeur de travail de 51 centimètres et des réservoirs aux volumes importants de 55 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse autotractée BD 50/55 W Classic Bp Pack fonctionnant sur batterie permet des utilisations variées et est capable de nettoyer 2 000 m² par heure. Elle se distingue par son format compact offrant une vue dégagée de la zone à nettoyer, par sa traction intégrée ainsi que par son système à quatre roues augmentant sa manœuvrabilité. De plus, la tête de lavage délivrant 27 kilogrammes de pression de contact ainsi que le suceur d'aspiration de 850 mm en aluminium sont très robustes pour une longue durée de vie. La machine est livrée avec un chargeur externe ainsi qu'une puissante batterie GEL de 105 Ah ne nécessitant pas d'entretien pour une utilisation quotidienne prolongée.