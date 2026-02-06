BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
Grâce à sa batterie GEL sans entretien de 105 Ah, aux réservoirs de 55 l et à son moteur de traction, l'autolaveuse BD 50/55 W Classic permet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Avec une largeur de travail de 51 centimètres et des réservoirs aux volumes importants de 55 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse autotractée BD 50/55 W Classic Bp Pack fonctionnant sur batterie permet des utilisations variées et est capable de nettoyer 2 000 m² par heure. Elle se distingue par son format compact offrant une vue dégagée de la zone à nettoyer, par sa traction intégrée ainsi que par son système à quatre roues augmentant sa manœuvrabilité. De plus, la tête de lavage délivrant 27 kilogrammes de pression de contact ainsi que le suceur d'aspiration de 850 mm en aluminium sont très robustes pour une longue durée de vie. La machine est livrée avec un chargeur externe ainsi qu'une puissante batterie GEL de 105 Ah ne nécessitant pas d'entretien pour une utilisation quotidienne prolongée.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage en aluminium relevablePour d'excellentes puissances de nettoyage. Modèle extrêmement robuste. Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
Système à quatre roues avec deux roues motricesTrès facile à transporter Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution. Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
Commande intuitiveDémarrage facile. Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage. Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.
Suceur d'aspiration standard coudé
- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces nettoyées.
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.
- Augmente la puissance d'aspiration et la sécurité.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour opérateurs de différentes tailles corporelles.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Veille à une augmentation de la productivité lors des nettoyages.
Châssis standard robuste
- La qualité exceptionnelle empêche les déformations.
- Augmente la fiabilité.
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
Conception unique du système d'aspiration
- Travaux de maintenance faciles à réaliser.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
- Augmente la facilité d'utilisation.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|27
|Rayon de braquage (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau sonore (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|153
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie.