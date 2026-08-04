Robuste, compacte, polyvalente et à prise en main intuitive : notre autolaveuse autotractée BD 50/55 W Classic Bp Pack fonctionnant sur batterie offre des performances importantes pour le nettoyage courant des lieux les plus divers. Que ce soit dans le commerce de détail ou l'industrie : la tête de lavage à brosse-disque de 51 centimètres de largeur de travail et 27 kilogrammes de pression de contact, les deux réservoirs de 55 litres ainsi que le suceur d'aspiration de 850 millimètres garantissent un résultat de nettoyage optimal. De plus, la tête de lavage ainsi que le suceur d'aspiration en aluminium sont très robustes pour une longue durée de vie. Les dimensions réduites de la machine permettent une excellente visibilité de la zone à nettoyer, la traction intégrée et le système à quatre roues viennent renforcer la grande manoeuvrabilité de la BD 50/55 W Classic Bp Pack. L'autolaveuse est livrée avec son chargeur externe et une batterie AGM d'une capacité de 80 Ah pour une autonomie allant jusqu'à 2 h.