BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
Robuste et polyvalente, l'autolaveuse autotractée BD 70/75 W Classic Bp Pack est équipée d'une batterie gel de 105 Ah pour des interventions prolongées.
Équipée de composants de haute qualité comme la tête de brossage équipée de disques avec pression de contact réglable ou le suceur d'aspiration en aluminium, l'autolaveuse autotractée BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et une batterie gel sans entretien de 105 Ah permettent des interventions prolongées. Son design compact est gage de maniabilité et sa conception robuste convient aux environnements les plus exigeants. La simplicité d'utilisation et d'entretien renforce son ergonomie.
Caractéristiques et avantages
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Avec batterie gel sans entretien de 105 Ah et chargeur externe
- Technologie batterie pour une flexibilité maximale de la machine.
- Permet de longues sessions de travail pour une efficacité et productivité accrues.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|705
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,2
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12,4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Rayon de braquage (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau sonore (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoire (kg)
|78
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration parabolique
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
- Idéale pour un nettoyage silencieux dans les environnements comme dans le secteur de la santé
- Parfaite pour les techniciens de surface