Équipée de composants de haute qualité comme la tête de brossage équipée de disques avec pression de contact réglable ou le suceur d'aspiration en aluminium, l'autolaveuse autotractée BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et une batterie gel sans entretien de 105 Ah permettent des interventions prolongées. Son design compact est gage de maniabilité et sa conception robuste convient aux environnements les plus exigeants. La simplicité d'utilisation et d'entretien renforce son ergonomie.