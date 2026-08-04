BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah

Robuste et polyvalente, l'autolaveuse autotractée BD 70/75 W Classic Bp Pack est équipée d'une batterie gel de 105 Ah pour des interventions prolongées.

Équipée de composants de haute qualité comme la tête de brossage équipée de disques avec pression de contact réglable ou le suceur d'aspiration en aluminium, l'autolaveuse autotractée BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et une batterie gel sans entretien de 105 Ah permettent des interventions prolongées. Son design compact est gage de maniabilité et sa conception robuste convient aux environnements les plus exigeants. La simplicité d'utilisation et d'entretien renforce son ergonomie.

Caractéristiques et avantages
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
  • Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
  • Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
  • Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
  • Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
  • Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
  • Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
  • Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
  • Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
  • Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Avec batterie gel sans entretien de 105 Ah et chargeur externe
  • Technologie batterie pour une flexibilité maximale de la machine.
  • Permet de longues sessions de travail pour une efficacité et productivité accrues.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 705
Largeur de travail en aspiration (mm) 1030
Réservoir eau propre / eau sale (l) 75 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 3525
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2115
Type de batterie Sans entretien
Batterie (V/Ah) 24 / 115
Autonomie de la batterie (h) max. 2,2
Temps de charge de la batterie (h) env. 12,4
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Vitesse de déplacement (km/h) max. 5
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Rayon de braquage (mm) 1550
Consommation d'eau (l/min) max. 2,75
Niveau sonore (dB (A)) 63 - 65
Puissance absorbée (W) max. 1850
Poids total autorisé (kg) 325
Poids sans accessoire (kg) 78
Dimensions (L × l × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 2 Pièce(s)
  • Batterie
  • Avec batterie et chargeur
  • Suceur d'aspiration parabolique

Équipement

  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
Videos
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
  • Idéale pour un nettoyage silencieux dans les environnements comme dans le secteur de la santé
  • Parfaite pour les techniciens de surface
Accessoires
Détergents