Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à sa batterie Lithium-ion de 160 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien et qui permet des charges d'appoint à tout moment, assurant ainsi une disponibilité de la machine à tout moment. Livrée avec un chargeur rapide, la charge complète de la machine est très rapide pour une machine utilisable plusieurs fois dans la journée. Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratique