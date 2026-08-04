BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Utilisation très simple, conception robuste, autonomie importante : notre autolaveuse tractée BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa polyvalence et par sa batterie Lithium-ion de 80 Ah.
Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à sa batterie Lithium-ion de 80 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien et qui permet des charges d'appoint à tout moment, assurant ainsi une disponibilité de la machine à tout moment . Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|705
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1,8
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Rayon de braquage (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau sonore (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoire (kg)
|100
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration parabolique
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
- Idéal dans l'industrie, le secteur des transports et les aéroports
- Parfaite pour les techniciens de surface