Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à sa batterie Lithium-ion de 80 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien et qui permet des charges d'appoint à tout moment, assurant ainsi une disponibilité de la machine à tout moment . Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.