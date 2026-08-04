BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li

Utilisation très simple, conception robuste, autonomie importante : notre autolaveuse tractée BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa polyvalence et par sa batterie Lithium-ion de 80 Ah.

Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à sa batterie Lithium-ion de 80 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien et qui permet des charges d'appoint à tout moment, assurant ainsi une disponibilité de la machine à tout moment . Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.

Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
  • Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
  • Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
  • Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
  • Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
  • Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
  • Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
  • Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
  • Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
  • Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
  • Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 705
Largeur de travail en aspiration (mm) 1030
Réservoir eau propre / eau sale (l) 75 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 3525
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2115
Type de batterie Lithium-Ion
Batterie (V/Ah) 25,6 / 90
Autonomie de la batterie (h) max. 1,8
Temps de charge de la batterie (h) 7
Vitesse de déplacement (km/h) max. 5
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Rayon de braquage (mm) 1550
Consommation d'eau (l/min) max. 2,75
Niveau sonore (dB (A)) 63 - 65
Puissance absorbée (W) max. 1850
Poids total autorisé (kg) 325
Poids sans accessoire (kg) 100
Dimensions (L × l × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 2 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration parabolique

Équipement

  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
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Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
  • Idéal dans l'industrie, le secteur des transports et les aéroports
  • Parfaite pour les techniciens de surface
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