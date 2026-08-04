BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
La BD 70/75 W Classic Bp Pack est une autolaveuse autotractée qui s'illustre par sa batterie lithium-ion associée à un chargeur rapide, un suceur d'aspiration en aluminium, un réservoir de 75 l et une tête de brossage à double disques.
Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à sa batterie Lithium-ion de 80 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien et qui permet des charges d'appoint à tout moment, assurant ainsi une disponibilité de la machine à tout moment. Livrée avec un chargeur rapide, la charge complète de la machine ne prend que 2h. Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|705
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1,8
|Temps de charge de la batterie (h)
|2
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Rayon de braquage (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau sonore (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoire (kg)
|100
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur rapide
- Suceur d'aspiration parabolique
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
- Parfaite pour les techniciens de surface