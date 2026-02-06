BD 80/100 W Bp Pack Classic
Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic permet de nettoyer efficacement les surfaces pendant de longue periode grâce à sa batterie haute densité, sa cuve de 100 l et sa grande largeur de travail de 80 cm.
Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. La tête de brosse-disque et le suceur d'aspiration sont maintenant en aluminium massif moulé sous pression afin de pouvoir opérer sur des surfaces et salissures les plus exigeantes. Son moteur de traction très puissant permet de travailler sur des terrains en pente. Elle possède un confort optimal grâce à une très bonne visibilité et son utilisation simplissime. Elle possède un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 4800 m² par heure grâce à sa largeur de travail de 80 cm, son réservoir d'une capacité de 100 l et sa vitesse de déplacement réglable allant jusqu'à 5 km/h. Pour les saletés incrustées, il est possible d'ajuster la pression des brosses-disques manuellement de 40 à 68 kg. Grâce à l'adaptateur Home Base intégré, il est possible de transporter des équipements de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gammeConcept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance. Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brossesPossibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin. Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles. Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 wattsAide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur. Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|810
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 285
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4,75
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Rayon de braquage (mm)
|1650
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage d'entretien dans le commerce de détail, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et aux aéroports.