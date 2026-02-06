Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. La tête de brosse-disque et le suceur d'aspiration sont maintenant en aluminium massif moulé sous pression afin de pouvoir opérer sur des surfaces et salissures les plus exigeantes. Son moteur de traction très puissant permet de travailler sur des terrains en pente. Elle possède un confort optimal grâce à une très bonne visibilité et son utilisation simplissime. Elle possède un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 4800 m² par heure grâce à sa largeur de travail de 80 cm, son réservoir d'une capacité de 100 l et sa vitesse de déplacement réglable allant jusqu'à 5 km/h. Pour les saletés incrustées, il est possible d'ajuster la pression des brosses-disques manuellement de 40 à 68 kg. Grâce à l'adaptateur Home Base intégré, il est possible de transporter des équipements de nettoyage supplémentaires.