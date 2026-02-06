BD 80/100 W Bp Pack Classic

Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic permet de nettoyer efficacement les surfaces pendant de longue periode grâce à sa batterie haute densité, sa cuve de 100 l et sa grande largeur de travail de 80 cm.

Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. La tête de brosse-disque et le suceur d'aspiration sont maintenant en aluminium massif moulé sous pression afin de pouvoir opérer sur des surfaces et salissures les plus exigeantes. Son moteur de traction très puissant permet de travailler sur des terrains en pente. Elle possède un confort optimal grâce à une très bonne visibilité et son utilisation simplissime. Elle possède un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 4800 m² par heure grâce à sa largeur de travail de 80 cm, son réservoir d'une capacité de 100 l et sa vitesse de déplacement réglable allant jusqu'à 5 km/h. Pour les saletés incrustées, il est possible d'ajuster la pression des brosses-disques manuellement de 40 à 68 kg. Grâce à l'adaptateur Home Base intégré, il est possible de transporter des équipements de nettoyage supplémentaires.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic: Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance. Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic: 2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin. Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles. Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic: Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts
Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts
Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur. Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
  • Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
  • Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
  • Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 810
Largeur de travail en aspiration (mm) 1090
Réservoir eau propre / eau sale (l) 100 / 100
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 4000
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2400
Type de batterie Sans entretien
Batterie (V/Ah) 24 / 285
Autonomie de la batterie (h) max. 4,75
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Rayon de braquage (mm) 1650
Niveau sonore (dB (A)) 65
Puissance absorbée (W) max. 1900
Poids total autorisé (kg) 435
Poids sans accessoires (kg) 110,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1500 x 835 x 1065

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 2 Pièce(s)
  • Avec batterie et chargeur
  • Suceur d'aspiration, coudé

Équipement

  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic
Autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic
Videos
Domaines d'utilisation
  • Idéal pour le nettoyage d'entretien dans le commerce de détail, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et aux aéroports.
Accessoires
Détergents