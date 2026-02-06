BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
D'une largeur de 80 cm et d'un réservoir de 100 litres, notre autolaveuse BD 80/100 W Bp Pack Classic permet de travailler efficacement pendant de longue periode.
Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de brosse-disque et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 80 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Lorsqu'il s'agit d'éliminer des saletés particulièrement incrustées, la pression des brosses-disques est ajustable manuellement de 40 à 68 kilogrammes. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|810
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Rayon de braquage (mm)
|1650
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage d'entretien dans le commerce de détail, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et aux aéroports.