Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de brosse-disque et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 80 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Lorsqu'il s'agit d'éliminer des saletés particulièrement incrustées, la pression des brosses-disques est ajustable manuellement de 40 à 68 kilogrammes. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.