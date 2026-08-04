BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
Utilisation très simple, conception robuste, autonomie importante : notre autolaveuse tractée BR 75/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa tête de nettoyage à double rouleaux et par sa batterie AGM 170 Ah. Très facile à utiliser et adaptée à une multitude de domaines d'utilisation.
Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse autotractée fonctionnant sur batterie BR 75/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa grande facilité d'utilisation tout en offrant une puissance de nettoyage exceptionnelle. Cela est entre autres garanti par des composants haut de gamme tels qu'une tête de nettoyage à double rouleaux ou par le suceur d'aspiration robuste en aluminium. Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse est exceptionnellement compacte et maniable.
Caractéristiques et avantages
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3750
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau sonore (dB (A))
|65 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2050
|Poids sans accessoire (kg)
|100
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans les environements les plus exigeants comme les industries, collectivités,commerce, etc …
- Idéale pour un nettoyage silencieux dans les environnements comme dans le secteur de la santé