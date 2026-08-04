Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse autotractée fonctionnant sur batterie BR 75/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa grande facilité d'utilisation tout en offrant une puissance de nettoyage exceptionnelle. Cela est entre autres garanti par des composants haut de gamme tels qu'une tête de nettoyage à double rouleaux ou par le suceur d'aspiration robuste en aluminium. Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse est exceptionnellement compacte et maniable.