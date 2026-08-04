Notre autolaveuse autotractée BR 85/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de nettoyage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 85 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.