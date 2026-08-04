BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
D'une largeur de 85 cm et d'un réservoir de 100 litres, notre autolaveuse BR 85/100 W Bp Pack Classic permet de travailler efficacement pendant de longues periodes.
Notre autolaveuse autotractée BR 85/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de nettoyage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 85 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.
Caractéristiques et avantages
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Niveau sonore (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2350
|Poids sans accessoire (kg)
|110
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage courant dans les commerces, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, l'industrie et les aéroports.