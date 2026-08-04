BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

D'une largeur de 85 cm et d'un réservoir de 100 litres, notre autolaveuse BR 85/100 W Bp Pack Classic permet de travailler efficacement pendant de longues periodes.

Notre autolaveuse autotractée BR 85/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de nettoyage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 85 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.

Caractéristiques et avantages
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
  • Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
  • Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
  • Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Largeur de travail, brosses (mm) 850
Largeur de travail en aspiration (mm) 1090
Réservoir eau propre / eau sale (l) 100 / 100
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 4250
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2550
Type de batterie Sans entretien
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1200
Pression des brosses au sol (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Niveau sonore (dB (A)) 63 - 65
Puissance absorbée (W) max. 2350
Poids sans accessoire (kg) 110
Dimensions (L × l × H) (mm) 1525 x 910 x 1065

Inclus dans la livraison

  • Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)

Équipement

  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
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Domaines d'utilisation
  • Idéal pour le nettoyage courant dans les commerces, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, l'industrie et les aéroports.
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Détergents