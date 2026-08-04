BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Équipée de série d'une puissante batterie de 285 Ah, notre autolaveuse autotractée BR 85/100 W Bp Pack Classic offre une largeur de travail de 85 cm et des réservoirs de 100 l.
Notre autolaveuse autotractée BR 85/100 W Bp Pack Classic dispose non seulement d'une batterie puissante embarquée de 285 Ah mais également d'un chargeur externe adapté. Afin d'avoir une machine robuste même après de longues periode de travail, la tête de nettoyage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression. Un puissant moteur de traction permet un franchissement de pente élevé en toute sécurité, la très bonne visibilité ainsi que l'utilisation aisé contribuent à un niveau élevé de confort. Avec une largeur de travail de 85 cm, une capacité de réservoir de 100 litres et une vitesse de transport et de nettoyage réglable de 0 à 5 km/h, un rendement surfacique jusqu'à 4 800 m² par heure est possible. Le transport d'équipements de nettoyage supplémentaires est possible sans problèmes grâce à l'adaptateur Home Base intégré.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 285
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4,25
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Niveau sonore (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2350
|Poids sans accessoire (kg)
|110
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage courant dans les commerces, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, l'industrie et les aéroports.