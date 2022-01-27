AUTOLAVEUSE SANS FIL BR 30/1 C Bp
Nettoyage courant et désinfection des sols rapides et hygiéniques sur de petites surfaces : l'autolaveuse sans fil compacte BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher est adaptée à tous les types de sol.
Compacte, durable, efficace
La Kärcher BR 30/1 C Bp est un nettoyeur de sols sans fil professionnel pour le nettoyage hygiénique de surfaces jusqu'à 200 mètres carrés. Cet appareil permet d'absorber les gros déchets et les cheveux sans problème et de nettoyer le sol tout en diminuant le temps de séchage.
Des sols propres avec une réduction de travail de 50 %
Notre Kärcher BR 30/1 C Bp lave les sols durs de manière fiable grâce à son système 2 en 1 : elle absorbe les gros déchets et les cheveux et nettoie en parallèle le sol avec deux rouleaux si bien que l'aspiration préalable fait partie du passé.
La performance parle d'elle-même : grâce à la technologie à rouleau microfibre, la machine séduit par rapport au nettoyage manuel des sols avec un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % supérieur. L'aspiration préalable fait partie du passé avec le nettoyeur de sols sans fil BR 30/1 C Bp. La combinaison efficace de la collecte des saletés grossières et de l'aspiration vous permet de diminuer votre temps de nettoyage jusqu'à 50 % et le sol est aussi praticable après environ 2 minutes ; grâce à 60 % de réduction du temps de séchage par rapport à un balai à plat courant.
En outre, le nettoyeur de sols professionnel est très silencieux avec seulement 55 dB de sorte que les activités dans l'entourage ne sont pas perturbées. De plus, il séduit par une conception robuste et compacte et le moteur est aussi nettement plus durable. Grâce au fonctionnement sur batterie, le BR 30/1 C Bp est sans câble et s'utilise indépendamment des prises secteur. Le nettoyeur de sols sans fil convient pour tous les types de sol et pour l'utilisation professionnelle dans les cabinets médicaux, les salons de beauté, les cafés, les restaurants ainsi que dans d'autres petites entreprises ou dans le commerce de détail.
VOICI VOS AVANTAGES
Courte durée de charge, longue autonomie
L'appareil est toujours prêt à l'emploi grâce à une longue autonomie, une courte durée de charge et des chargements d'appoint possibles.
Efficacité et rapidité
La fonction de prébalayage intégrée avec peigne absorbe les gros déchets et les cheveux, diminuant ainsi la durée de nettoyage jusqu'à 50 %.
Nettoyage efficace sur tous les types de sol
Grâce à la technologie à rouleau microfibre, le nettoyeur de sols sans fil BR 30/1 C Bp fournit un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % plus efficace par rapport au nettoyage manuel des sols et séduit avec un séchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un balai à plat.
Concept élaboré
Sécurité au travail augmentée grâce à une conception flexible et à des pieds de stationnement antidérapants.
Rapport qualité/prix optimal
La BR 30/1 C Bp séduit en raison de son excellent résultat de nettoyage, des temps de mise en service courts et du faible besoin de maintenance.
Sans câble avec une batterie puissante
Le nettoyeur de sols à batterie permet une utilisation sans fil et fait donc partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Design et qualité
Design professionnel avec une construction très robuste et une longue durée de vie.
Désinfection hygiénique
Une désinfection du sol avec seulement 3,0 % du désinfectant RM 732 de Kärcher est déjà possible en 5 minutes (y compris SARS-CoV-2).
Aucune nuisance
Très faible niveau sonore de seulement 55 dB(A).
CONSTRUIT PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS : VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Puissance de nettoyage efficace et simple
Résultat de nettoyage jusqu'à 20 % plus efficace et séchage jusqu'à 60 % plus rapide par comparaison à un balai à plat.
Réservoir d'eau propre de 1 l
Le réservoir d'eau propre de 1 000 ml est facilement rempli avec de l'eau et du détergent.
Réservoir d'eau sale de 700 ml avec système de prébalayage
Le système de prébalayage sépare les saletés grossières de l'eau sale.
Batterie lithium-ion interchangeable
Durée de charge de 1 heure pour une autonomie de 60 min (pour une batterie de 3,0 Ah)
Accès en dessous flexible
Nettoyage facile sous les meubles grâce à l'articulation flexible et la faible hauteur, les endroits difficiles d'accès sont facilement accessibles.
Niveau de bruit faible pendant le fonctionnement
La clientèle n'est pas dérangée car le bruit de fonctionnement n'est que de 55 dB.
Longue durée de vie et construction robuste
Les appareils de la gamme Kärcher Professional se caractérisent par une construction fiable et robuste et sont dotés d'un moteur dont la longue durée de vie est de 800 à 1 000 heures.
Rouleaux de haute qualité et durables
Élimination efficace des saletés sur tous les types de sol.
Position de stationnement avec pieds de stationnement
Les rouleaux microfibres humides n'ont pas de contact avec le sol ; le revêtement n'est donc pas endommagé et aucune tache d'eau ne reste sur les sols délicats. En outre, les rouleaux peuvent sécher plus vite.
DES SOLS TOUJOURS PROPRES, AU CAFÉ, AU SALON, DANS LE CABINET OU DANS LA BOUTIQUE
Application
Convient pour tous les types de sol avec une superficie jusqu'à 200 m².
Types de sol : sols durs (céramique, porcelaine, béton), sols en pierre (marbre, granito, granit, pierre calcaire), sols souples (vinyle, PVC, linoléum, époxy etc.), sols en bois (bois dur, stratifié).
Nettoyage courant pour toutes les surfaces qui requièrent un niveau d'hygiène plus élevé, un confort plus élevé et un résultat de séchage plus rapide qu'avec un balai à plat.
Grâce à son niveau sonore très faible de seulement 55 dB(A), le nettoyeur de sols sans fil BR 30/1 C Bp s'utilise partout et à tout moment.
Lieux d'utilisation
Hôtellerie : chambres d'hôtel, lobby, salles de bain, vestiaires, cuisine, restaurant, salle du petit-déjeuner
Bars et gastronomie : chaînes de fast-food, petits restaurants, cafés, traiteurs, boulangeries
Commerce de détail : petits magasins, boutiques, magasins de proximité, drogueries
Établissements publics : écoles, églises
Domaine de la santé : accueil, couloirs, chambres de patient, salles de bain, vestiaires, cabinets de médecin et de dentiste
Bureaux : accueil, cantine, salles de bain, vestiaires
NETTOYAGE ET MAINTENANCE DE LA KÄRCHER BR 30/1 C Bp
Nettoyage des rouleaux
- En cas de salissures importantes, un nettoyage d'appoint des rouleaux de nettoyage est possible avec la fonction de rinçage.
- Pour cela, l'appareil est d'abord placé en position de stationnement afin de vérifier le niveau de remplissage dans le réservoir d'eau propre : celui-ci doit être d'au moins 50 %. Le réservoir d'eau sale doit être vide.
- Appuyer en même temps sur la touche Boost et le bouton marche/arrêt. Après environ 3 secondes, la fonction de rinçage est activée, les rouleaux de nettoyage effectuent une rotation et sont rincés.
- Le bouton marche/arrêt clignote. Après environ 2 minutes, l'appareil se désactive automatiquement.
- À la fin du travail et avant de ranger l'appareil, il convient de retirer les rouleaux de nettoyage et de les nettoyer à l'eau courante ou dans le lave-linge.
Nettoyage de l'appareil
- Placer l'appareil en position de stationnement.
- Retirer le réservoir d'eau propre, le vider et le replacer dans l'appareil.
- Démonter le réservoir d'eau sale, le vider et le nettoyer à l'eau courante.
- Démonter les collecteurs de saletés et les nettoyer à l'eau courante. Retirer la brosse de nettoyage du couvercle du réservoir d'eau sale et enlever les saletés incrustées dans les peignes.
- Appuyer sur la touche de déblocage de la batterie et la retirer du logement de batterie. Charger ensuite la batterie.
LA NOUVELLE AUTOLAVEUSE SANS FIL BR 30/1 C BP
Des sols propres avec une réduction de travail de 50 %
Notre Kärcher BR 30/1 C Bp lave les sols durs de manière fiable grâce à son système 2 en 1 : elle absorbe les gros déchets et les cheveux et nettoie en parallèle le sol avec deux rouleaux si bien que l'aspiration préalable fait partie du passé.
La Kärcher BR 30/1 C Bp est un nettoyeur de sols sans fil professionnel pour le nettoyage hygiénique de surfaces jusqu'à 200 mètres carrés. Cet appareil permet d'absorber les gros déchets et les cheveux sans problème et de nettoyer le sol tout en diminuant le temps de séchage.
Nettoyage courant et désinfection des sols rapides et hygiéniques sur de petites surfaces : l'autolaveuse aspirante sans fil compacte BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher est adaptée à tous les types de sol.