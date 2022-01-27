AUTOLAVEUSE SANS FIL BR 30/1 C Bp

Compacte, durable, efficace

La Kärcher BR 30/1 C Bp est un nettoyeur de sols sans fil professionnel pour le nettoyage hygiénique de surfaces jusqu'à 200 mètres carrés. Cet appareil permet d'absorber les gros déchets et les cheveux sans problème et de nettoyer le sol tout en diminuant le temps de séchage.

Des sols propres avec une réduction de travail de 50 %

Notre Kärcher BR 30/1 C Bp lave les sols durs de manière fiable grâce à son système 2 en 1 : elle absorbe les gros déchets et les cheveux et nettoie en parallèle le sol avec deux rouleaux si bien que l'aspiration préalable fait partie du passé.

La performance parle d'elle-même : grâce à la technologie à rouleau microfibre, la machine séduit par rapport au nettoyage manuel des sols avec un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % supérieur. L'aspiration préalable fait partie du passé avec le nettoyeur de sols sans fil BR 30/1 C Bp. La combinaison efficace de la collecte des saletés grossières et de l'aspiration vous permet de diminuer votre temps de nettoyage jusqu'à 50 % et le sol est aussi praticable après environ 2 minutes ; grâce à 60 % de réduction du temps de séchage par rapport à un balai à plat courant.

En outre, le nettoyeur de sols professionnel est très silencieux avec seulement 55 dB de sorte que les activités dans l'entourage ne sont pas perturbées. De plus, il séduit par une conception robuste et compacte et le moteur est aussi nettement plus durable. Grâce au fonctionnement sur batterie, le BR 30/1 C Bp est sans câble et s'utilise indépendamment des prises secteur. Le nettoyeur de sols sans fil convient pour tous les types de sol et pour l'utilisation professionnelle dans les cabinets médicaux, les salons de beauté, les cafés, les restaurants ainsi que dans d'autres petites entreprises ou dans le commerce de détail.