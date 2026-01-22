La BD 38/12 C est une autolaveuse compacte à batterie. Avec seulement 36 kg, elle est la plus légère et la plus maniable de sa catégorie. Dotée d’une brosse disque et et d'un suceur oscillant, elle excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Le volant de direction réglable en hauteur et le bac d’eau sale amovible avec poignée offrent un grand confort d’utilisation. Sa conception réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques. L’autolaveuse BD 38/12 C est équipée d’une batterie haute performance à charge rapide et dispose du mode eco!efficiency qui réduit la consommation d’énergie et le niveau sonore.