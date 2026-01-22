BD 38/12 C Bp Pack
L'autolaveuse compacte BD 38/12 C Bp Pack est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones exigües grâce à son volant directionnel.
La BD 38/12 C est une autolaveuse compacte à batterie. Avec seulement 36 kg, elle est la plus légère et la plus maniable de sa catégorie. Dotée d’une brosse disque et et d'un suceur oscillant, elle excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Le volant de direction réglable en hauteur et le bac d’eau sale amovible avec poignée offrent un grand confort d’utilisation. Sa conception réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques. L’autolaveuse BD 38/12 C est équipée d’une batterie haute performance à charge rapide et dispose du mode eco!efficiency qui réduit la consommation d’énergie et le niveau sonore.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion haute perfomance
- Sans entretien, malgré une durée de vie de batterie trois fois plus longue que celle des batteries classiques.
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
- Charge intermédiaire ou partielle, si nécessaire.
Chargeur intégré
- Chargeur à portée de main, toujours prêt à l'emploi.
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou semi-chargée en une heure. (Charge intermédiaire possible à tout moment.)
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode veille.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Facile à manœuvrer et stocker dans des véhicules
Brosse-disque
- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads
- Brosse incluse dans la livraison
Suceur d’aspiration positionné derrière la brosse
- Aspiration optimale - même dans les virages
- Facile à utiliser grâce à la pédale
Dimensions compactes
- Dégagement des murs et plinthes à 90°sans contraintes.
- Forme compacte.
- Manipulation simple.
Timon rabattable
- Stockage aisé.
- Peut être transportée dans de petits véhicules
Timon réglable en hauteur
- Design ergonomique adapté à des opérateurs de différentes tailles.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|380
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|480
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|12 / 12
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1520
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1140
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 2,7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Rayon de braquage (mm)
|1050
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|500
|Couleur
|Anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|48
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Système à deux réservoirs
Accessoires
Détergents
