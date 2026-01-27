BD 43/25 C Bp Pack
L'autolaveuse accompagnée à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones jusqu'à 900 m².
Maniable et silencieuse, l'autolaveuse accompagnée BD 43/25 C Bp Pack est dotée d'une brosse-disque offrant une largeur de travail de 43 cm et d'un réservoir d'eau de 25 litres. Cette machine est idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Compacte, elle offre une vue claire sur la zone à nettoyer. Le bouton de commande unique et le code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien) la rendent facile à utiliser par les opérateurs non formés. La machine est également facile à nettoyer. Nous vous recommandons cette machine pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m². Suceurs droits ou courbes sont disponibles et peuvent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Éléments de contrôle robustes et durablesPour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Maniement simple grâce au bouton EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Machine compacteTrès maniable et facile à utiliser. Bonne visibilité de la surface de travail.
Grand compartiement pour batterie adapté à tous types de batteries standards
- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour plusieurs roulements d'équipe sur une même journée.
Système de base confortable
- Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
Batterie de 76 Ah et chargeur de batterie séparé inclus
- Chargement facile sur n'importe quelle prise de courant standard.
- Utilisation indépendante du réseau, sans risque de trébuchement du câble.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 8,7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|Anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|115
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs