BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie Lithium-ion sans entretien de 80 Ah. Elle est équipée d'une brosse-disque de 43 cm et de réservoirs de 25 l.
Grâce à son format très compact, à sa largeur de travail de 43 cm et à ses réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 25 l, l'autolaveuse accompagnée à batterie BD 43/25 C Classic Bp Pack est idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Facile à manœuvrer elle offre une vue claire de la zone à nettoyer. Elle saura répondre aux exigences des entreprises de propreté, hôtels, restaurants et petits commerces en termes de maniabilité et de performances. De plus, son fonctionnement très silencieux permettra une utilisation aux heures d'ouverture au public. Sa puissante batterie Lithium-ion de 80 Ah offre une autonomie maximale de 2 heures. Elle ne nécessite aucun entretien et peut être rechargée à tout moment. Acceptant jusqu'à 4 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries plomb classiques, la technologie Lithium-ion garantit à la fois un faible coût d'utilisation et une disponibilité permanente de l'autolaveuse.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Technologie des batteries sans aucune maintenance.
Format robusteÉléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne. Fiabilité et longévité élevées.
Maniement simple grâce au bouton EASY-OperationTableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs. Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau. Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.
Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|44
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les entreprises de propreté, l'hôtellerie et la restauration
- Également pour le nettoyage des sols dans les petits commerces
- Pour le nettoyage courant dans les hôpitaux et les cliniques