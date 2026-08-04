Grâce à son format très compact, à sa largeur de travail de 43 cm et à ses réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 25 l, l'autolaveuse accompagnée à batterie BD 43/25 C Classic Bp Pack est idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Facile à manœuvrer elle offre une vue claire de la zone à nettoyer. Elle saura répondre aux exigences des entreprises de propreté, hôtels, restaurants et petits commerces en termes de maniabilité et de performances. De plus, son fonctionnement très silencieux permettra une utilisation aux heures d'ouverture au public. Sa puissante batterie Lithium-ion de 80 Ah offre une autonomie maximale de 2 heures. Elle ne nécessite aucun entretien et peut être rechargée à tout moment. Acceptant jusqu'à 4 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries plomb classiques, la technologie Lithium-ion garantit à la fois un faible coût d'utilisation et une disponibilité permanente de l'autolaveuse.