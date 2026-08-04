BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide

La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie . Elle est livrée de sérire avec une batterie Lithium-ion de 80 Ah sans entretien, et un chargeur rapide. Elle est équipée d'une brosse-disque de 43 cm et de réservoirs de 25 l.

La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie compacte, silencieuse et puissante. Elle est équipée d'une batterie Lithium-ion de 80 Ah ne nécessitant aucun entretien et d'une tête de lavage à brosse-disque très silencieuse pour une autonomie allant jusqu'à 2 heures. Acceptant un nombre important de cycles de charge/décharge, la batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment avec son chargeur rapide livré de série pour des charges complètes ou d'appoint. De conception compacte avec 43 cm de largeur de travail et un volume de réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse convainc par sa maniabilité optimale, notamment dans les espaces exigus. Elle saura répondre aux exigences des entreprises de propreté, hôtels, restaurants, petits commerces ou cliniques en termes de maniabilité et de performances.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide: Batterie lithium-ion durable
Batterie lithium-ion durable
Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Technologie des batteries sans aucune maintenance.
Autolaveuse BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide: Format robuste
Format robuste
Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne. Fiabilité et longévité élevées.
Autolaveuse BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide: Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation
Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation
Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs. Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau. Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.
Conception de la tête de lavage à disque efficace
  • Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
  • Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses (mm) 430
Largeur de travail en aspiration (mm) 750
Réservoir eau propre / eau sale (l) 25 / 25
Rendement surfacique théorique (m²/h) 1720
Rendement surfacique pratique (m²/h) 860
Type de batterie Lithium-Ion
Batterie (V/Ah) 24 / 90
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 230
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau (l/min) max. 2,7
Niveau sonore (dB (A)) 66
Puissance absorbée (W) 1100
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 44
Dimensions (L × l × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Batterie
  • Chargeur
  • Suceur d'aspiration en V

Équipement

  • Système à deux réservoirs
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Domaines d'utilisation
  • Idéale pour les entreprises de propreté, l'hôtellerie et la restauration
  • Pour le nettoyage courant dans les hôpitaux et les cliniques
  • Également pour le nettoyage des sols dans les petits commerces
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