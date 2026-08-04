La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie compacte, silencieuse et puissante. Elle est équipée d'une batterie Lithium-ion de 80 Ah ne nécessitant aucun entretien et d'une tête de lavage à brosse-disque très silencieuse pour une autonomie allant jusqu'à 2 heures. Acceptant un nombre important de cycles de charge/décharge, la batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment avec son chargeur rapide livré de série pour des charges complètes ou d'appoint. De conception compacte avec 43 cm de largeur de travail et un volume de réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse convainc par sa maniabilité optimale, notamment dans les espaces exigus. Elle saura répondre aux exigences des entreprises de propreté, hôtels, restaurants, petits commerces ou cliniques en termes de maniabilité et de performances.