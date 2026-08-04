BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide
La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie . Elle est livrée de sérire avec une batterie Lithium-ion de 80 Ah sans entretien, et un chargeur rapide. Elle est équipée d'une brosse-disque de 43 cm et de réservoirs de 25 l.
La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie compacte, silencieuse et puissante. Elle est équipée d'une batterie Lithium-ion de 80 Ah ne nécessitant aucun entretien et d'une tête de lavage à brosse-disque très silencieuse pour une autonomie allant jusqu'à 2 heures. Acceptant un nombre important de cycles de charge/décharge, la batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment avec son chargeur rapide livré de série pour des charges complètes ou d'appoint. De conception compacte avec 43 cm de largeur de travail et un volume de réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse convainc par sa maniabilité optimale, notamment dans les espaces exigus. Elle saura répondre aux exigences des entreprises de propreté, hôtels, restaurants, petits commerces ou cliniques en termes de maniabilité et de performances.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Technologie des batteries sans aucune maintenance.
Format robusteÉléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne. Fiabilité et longévité élevées.
Maniement simple grâce au bouton EASY-OperationTableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs. Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau. Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.
Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|44
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les entreprises de propreté, l'hôtellerie et la restauration
- Pour le nettoyage courant dans les hôpitaux et les cliniques
- Également pour le nettoyage des sols dans les petits commerces