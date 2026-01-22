La BD 43/35 C Ep est une autolaveuse accompagnée alimentée sur secteur (230 V / 50 Hz) et donc sans batterie, ce qui la rend très abordable. Techniquement, la machine dispose des équipements haute qualité Kärcher : brosse-disque pour une largeur de travail de 43 cm, réservoir d'eau de 35 litres, panneau de commande clair et code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien). Elle est également silencieuse et simple à nettoyer. Maniable, l'autolaveuse accompagnée BD 43/35 C Ep est idéale pour les petites surfaces et zones encombrées allant jusqu'à 900 m². Sa taille compacte assure également une vue claire de la zone à nettoyer.