BD 43/35 C Ep
L'autolaveuse accompagnée à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m²/h. Elle est idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m²,
La BD 43/35 C Ep est une autolaveuse accompagnée alimentée sur secteur (230 V / 50 Hz) et donc sans batterie, ce qui la rend très abordable. Techniquement, la machine dispose des équipements haute qualité Kärcher : brosse-disque pour une largeur de travail de 43 cm, réservoir d'eau de 35 litres, panneau de commande clair et code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien). Elle est également silencieuse et simple à nettoyer. Maniable, l'autolaveuse accompagnée BD 43/35 C Ep est idéale pour les petites surfaces et zones encombrées allant jusqu'à 900 m². Sa taille compacte assure également une vue claire de la zone à nettoyer.
Caractéristiques et avantages
Éléments de contrôle robustes et durablesPour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Maniement simple grâce au bouton EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Machine compacteMachine extrêmement maniable. Bonne visibilité de la zone de nettoyage.
Grand volume de réservoir pour de longues séquences de travail
- Grand volume de réservoir pour un travail sans interruption
- Pour un nettoyage très efficace et économique.
Système Home Base
- Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
- Éléments de commande jaunes simplifient le fonctionnement et réduisent le temps d'apprentissage.
Machine fonctionnant sur secteur
- Faible investissement initial.
- Convient pour un usage quotidien ou occasionnel.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|35 / 35
|Rendement surfacique théorique (ft²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1250
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|48
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur