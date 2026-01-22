BD 43/35 C Ep

L'autolaveuse accompagnée à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m²/h. Elle est idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m²,

La BD 43/35 C Ep est une autolaveuse accompagnée alimentée sur secteur (230 V / 50 Hz) et donc sans batterie, ce qui la rend très abordable. Techniquement, la machine dispose des équipements haute qualité Kärcher : brosse-disque pour une largeur de travail de 43 cm, réservoir d'eau de 35 litres, panneau de commande clair et code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien). Elle est également silencieuse et simple à nettoyer. Maniable, l'autolaveuse accompagnée BD 43/35 C Ep est idéale pour les petites surfaces et zones encombrées allant jusqu'à 900 m². Sa taille compacte assure également une vue claire de la zone à nettoyer.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse BD 43/35 C Ep: Éléments de contrôle robustes et durables
Éléments de contrôle robustes et durables
Pour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Autolaveuse BD 43/35 C Ep: Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation
Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation
Symboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Autolaveuse BD 43/35 C Ep: Machine compacte
Machine compacte
Machine extrêmement maniable. Bonne visibilité de la zone de nettoyage.
Grand volume de réservoir pour de longues séquences de travail
  • Grand volume de réservoir pour un travail sans interruption
  • Pour un nettoyage très efficace et économique.
Système Home Base
  • Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
  • Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
  • Excellent rapport qualité-prix.
  • Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
  • Éléments de commande jaunes simplifient le fonctionnement et réduisent le temps d'apprentissage.
Machine fonctionnant sur secteur
  • Faible investissement initial.
  • Convient pour un usage quotidien ou occasionnel.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Avancement par traction Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses (mm) 430
Largeur de travail en aspiration (mm) 750
Réservoir eau propre / eau sale (l) 35 / 35
Rendement surfacique théorique (ft²/h) 1720
Rendement surfacique pratique (m²/h) 1250
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Consommation d'eau (l/min) max. 2,7
Niveau sonore (dB (A)) 70
Voltage (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (W) 1400
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 48
Dimensions (L × l × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration en V

Équipement

  • Système à deux réservoirs
  • Fonctionnement sur secteur
Autolaveuse BD 43/35 C Ep
