Avec une largeur de travail de 51 cm et des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 50 litres, l'autolaveuse BD 50/50 C Classic Bp Pack est compacte et offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Sa tête de lavage à brosse-disque est très silencieuse, autorisant le nettoyage même dans les zones sensibles au bruit. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. Par exemple, le moteur de la brosse de lavage et de la turbine d'aspiration sont contrôlés automatiquement dès lors que l'utilisateur actionne les leviers correspondants. Sa puissante batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment avec son chargeur rapide livré de série pour des charges complètes ou d'appoint.