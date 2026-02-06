BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide
Équipée de série d'une batterie Lithium-ion de 80 Ah ne nécessitant aucun entretien, d'un chargeur rapide et de réservoirs de 50 l, l'autolaveuse compacte BD 50/50 C Classic Bp Pack offre une largeur de travail de 51 cm.
Avec une largeur de travail de 51 cm et des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 50 litres, l'autolaveuse BD 50/50 C Classic Bp Pack est compacte et offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Sa tête de lavage à brosse-disque est très silencieuse, autorisant le nettoyage même dans les zones sensibles au bruit. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. Par exemple, le moteur de la brosse de lavage et de la turbine d'aspiration sont contrôlés automatiquement dès lors que l'utilisateur actionne les leviers correspondants. Sa puissante batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment avec son chargeur rapide livré de série pour des charges complètes ou d'appoint.
Caractéristiques et avantages
Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|2,5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|23
|Rayon de braquage (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Poids sans accessoires (kg)
|53
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie
- Industrie
- Automobile