Avec une largeur de travail de 51 cm et des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 50 litres, l'autolaveuse BD 50/50 C Classic Bp Pack est compacte et offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Sa tête de lavage à brosse-disque très silencieuse et sa batterie Lithium-ion de 80 Ah permettent jusqu'à jusqu'à 2 heures de nettoyage, même dans les zones sensibles au bruit. Acceptant jusqu'à 4 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries plomb classiques, la technologie Lithium-ion garantit à la fois un faible coût d'utilisation et une disponibilité permanente de l'autolaveuse.