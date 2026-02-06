BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
Équipée de série d'une batterie Lithium-ion de 80 Ah ne nécessitant aucun entretien et de réservoirs de 50 l, l'autolaveuse compacte BD 50/50 C Classic Bp Pack offre une largeur de travail de 51 cm.
Avec une largeur de travail de 51 cm et des réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 50 litres, l'autolaveuse BD 50/50 C Classic Bp Pack est compacte et offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Sa tête de lavage à brosse-disque très silencieuse et sa batterie Lithium-ion de 80 Ah permettent jusqu'à jusqu'à 2 heures de nettoyage, même dans les zones sensibles au bruit. Acceptant jusqu'à 4 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries plomb classiques, la technologie Lithium-ion garantit à la fois un faible coût d'utilisation et une disponibilité permanente de l'autolaveuse.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
Tête de lavage et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 8,7
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|27
|Rayon de braquage (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Poids sans accessoires (kg)
|53
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces