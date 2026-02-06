Le concept de l'autolaveuse accompagnée BD 50/55 C Classic Bp Pack repose sur l'utilisation de matériaux haut de gamme associés à une utilisation simple et intuitive. Ainsi, la tête de nettoyage est composée d'aluminium pour une grande robustesse. Elle s'abaisse et se relève manuellement, comme le suceur d'aspiration qui déclenche automatiquement la turbine d'aspiration lorsqu'il est abaissé. Cette utilisation intuitive s'applique à tous les organes de l'appareil, facilitant la prise en main même pour les utilisateurs novices. Le design très compact avec une largeur de travail de 51 centimètres et 2 réservoirs de 55 litres permet à la fois une visibilité et une manœuvrabilité optimales, même dans les espaces réduits. Grâce à sa tête de nettoyage à disque très silencieuse, la BD 50/55 C Classic Bp Pack convient également au nettoyage des lieux sensibles au bruit. La batterie AGM sans entretien d'une capacité de 115 Ah offre à cet effet jusqu'à trois heures d'autonomie à la machine.