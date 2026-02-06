BD 50/55 C Classic Bp Pack 115 Ah
Silencieuse, performante et très facile à utiliser : l'autolaveuse compacte BD 50/55 C Classic Bp Pack est dotée d'une batterie sans entretien de 115 Ah offrant jusqu'à trois heures d'autonomie.
Le concept de l'autolaveuse accompagnée BD 50/55 C Classic Bp Pack repose sur l'utilisation de matériaux haut de gamme associés à une utilisation simple et intuitive. Ainsi, la tête de nettoyage est composée d'aluminium pour une grande robustesse. Elle s'abaisse et se relève manuellement, comme le suceur d'aspiration qui déclenche automatiquement la turbine d'aspiration lorsqu'il est abaissé. Cette utilisation intuitive s'applique à tous les organes de l'appareil, facilitant la prise en main même pour les utilisateurs novices. Le design très compact avec une largeur de travail de 51 centimètres et 2 réservoirs de 55 litres permet à la fois une visibilité et une manœuvrabilité optimales, même dans les espaces réduits. Grâce à sa tête de nettoyage à disque très silencieuse, la BD 50/55 C Classic Bp Pack convient également au nettoyage des lieux sensibles au bruit. La batterie AGM sans entretien d'une capacité de 115 Ah offre à cet effet jusqu'à trois heures d'autonomie à la machine.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de brossage en aluminium relevable
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|27
|Niveau sonore (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|138
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie
- Industrie
- Automobile
- Bureaux