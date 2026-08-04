Grâce à son concept d'utilisation particulièrement simple, l'autolaveuse accompagnée BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah assure une prise en main aisée. Sa tête de nettoyage et son suceur d'aspiration sont relevés et abaissés manuellement avec déclenchement automatique de la turbine d'aspiration. Le moteur de brosse démarre également automatiquement et la solution de nettoyage est dispensée dès que la tête est abaissée et que le levier de commande est actionné. Parmi ses autres atouts, on trouve une tête de nettoyage très silencieuse parfaitement adaptée au nettoyage en journée, un format compact pour une bonne visibilité et manœuvrabilité ainsi qu'une batterie AGM sans entretien d'une capacité de 80 Ah offrant jusqu'à deux heures d'autonomie.