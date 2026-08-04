BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
L'autolaveuse accompagnée BD 50/55 C Classic Bp Pack est dotée d'une batterie sans entretien de 80 Ah offrant une autonomie de deux heures et s'illustre par une largeur de travail de 51 cm ainsi qu'un volume d'eau propre et d'eau sale de 55 l.
Grâce à son concept d'utilisation particulièrement simple, l'autolaveuse accompagnée BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah assure une prise en main aisée. Sa tête de nettoyage et son suceur d'aspiration sont relevés et abaissés manuellement avec déclenchement automatique de la turbine d'aspiration. Le moteur de brosse démarre également automatiquement et la solution de nettoyage est dispensée dès que la tête est abaissée et que le levier de commande est actionné. Parmi ses autres atouts, on trouve une tête de nettoyage très silencieuse parfaitement adaptée au nettoyage en journée, un format compact pour une bonne visibilité et manœuvrabilité ainsi qu'une batterie AGM sans entretien d'une capacité de 80 Ah offrant jusqu'à deux heures d'autonomie.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable, facile à manœuvrer et offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de brossage en aluminium relevable
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Utilisation de toutes les fonctions de la machine à l'aide d'interrupteurs, de boutons ou de boutons tournants.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
- Sans maintenance et sûre : avec une capacité importante de 80 Ah pour une autonomie particulièrement longue.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|27
|Niveau sonore (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoire (kg)
|137
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles