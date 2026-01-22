BD 50/60 C Ep Classic
Le modèle d’entrée de gamme idéal: l’autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic fonctionne sur secteur. Avec brosse-disque, réservoir de 60 l et rendement surfacique de 2000 m²/h.
Compacte et économique, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité. Simple de conception, elle dispose des fonctionnalités essentielles pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son bouton EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. De dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’utilisateur une excellente visibilité sur la zone de travail. En outre, cette autolaveuse sur secteur équipée de brosses disques convainc par son position prix entrée de gamme. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les utilisations ponctuelles que pour des applications prolongées.
Caractéristiques et avantages
Modèle d’entrée de gamme économiqueExcellent rapport qualité-prix. Dispose des fonctionnalités essentielles.
Dimensions compactes et grand volume de réservoirTrès agile. Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grande largeur de travailTête de brossage intégrée avec brosse-disque de 51 cm. Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.
Fonctionnement sur secteur (230 V, 50 Hz)
- Poids réduit.
- Convient aux interventions occasionnelles ou continues.
Système Home Base
- Possibilité de connecter des accessoires ou des équipements
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
- Maniement au moyen d’un seul bouton
- Maniement très simple.
Identification simple des fonctionnalités grâce aux éléments jaunes
- Durée de familiarisation réduite pour un personnel non spécialisé.
Composants robustes et d’une grande longévité
- Convient à l’utilisation quotidienne.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|60 / 60
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1020
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|52
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur