BD 50/60 C Ep Classic

Le modèle d’entrée de gamme idéal: l’autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic fonctionne sur secteur. Avec brosse-disque, réservoir de 60 l et rendement surfacique de 2000 m²/h.

Compacte et économique, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité. Simple de conception, elle dispose des fonctionnalités essentielles pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son bouton EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. De dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’utilisateur une excellente visibilité sur la zone de travail. En outre, cette autolaveuse sur secteur équipée de brosses disques convainc par son position prix entrée de gamme. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les utilisations ponctuelles que pour des applications prolongées.

Caractéristiques et avantages
Modèle d'entrée de gamme économique
Modèle d’entrée de gamme économique
Excellent rapport qualité-prix. Dispose des fonctionnalités essentielles.
Dimensions compactes et grand volume de réservoir
Dimensions compactes et grand volume de réservoir
Très agile. Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grande largeur de travail
Grande largeur de travail
Tête de brossage intégrée avec brosse-disque de 51 cm. Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.
Fonctionnement sur secteur (230 V, 50 Hz)
  • Poids réduit.
  • Convient aux interventions occasionnelles ou continues.
Système Home Base
  • Possibilité de connecter des accessoires ou des équipements
  • Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
  • Maniement au moyen d’un seul bouton
  • Maniement très simple.
Identification simple des fonctionnalités grâce aux éléments jaunes
  • Durée de familiarisation réduite pour un personnel non spécialisé.
Composants robustes et d’une grande longévité
  • Convient à l’utilisation quotidienne.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Avancement par traction Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses (mm) 510
Largeur de travail en aspiration (mm) 900
Réservoir eau propre / eau sale (l) 60 / 60
Rendement surfacique théorique (m²/h) 2040
Rendement surfacique pratique (m²/h) 1020
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Consommation d'eau (l/min) max. 2,3
Niveau sonore (dB (A)) 67
Voltage (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (W) max. 1100
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 52
Dimensions (L × l × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Roues de transport
  • Suceur d'aspiration en V

Équipement

  • Système à deux réservoirs
  • Fonctionnement sur secteur
