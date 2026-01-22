Compacte et économique, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité. Simple de conception, elle dispose des fonctionnalités essentielles pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son bouton EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. De dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’utilisateur une excellente visibilité sur la zone de travail. En outre, cette autolaveuse sur secteur équipée de brosses disques convainc par son position prix entrée de gamme. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les utilisations ponctuelles que pour des applications prolongées.