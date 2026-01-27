AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp Pack
Alternative au nettoyage manuel, l'autolaveuse à batterie BR 30/1 C Bp Pack nettoie en un seul passage. Ultra compacte et maniable, elle est idéale pour le nettoyage courant ainsi que pour la désinfection des sols.
L'autolaveuse compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack se positionne comme le remplaçant idéal du nettoyage manuel. Fini le seau et la serpillière. Avec sa fonction de prébalayage, c'est le choix parfait pour un nettoyage efficace et en un seul passage des sols durs. Ses rouleaux microfibre alimentés continuellement en eau propre et détergent offrent une qualité de nettoyage supérieure au nettoyage manuel. Les sols sont secs en moins de 2 min pour une réouverture très rapide des espaces au trafic. Avec une autonomie allant jusqu'à 60 minutes et une conception robuste, elle est parfaite pour le nettoyage courant et la désinfection des petites surfaces de bureaux, commerces, cabinets médicaux, dans l'hôtellerie ou encore dans la restauration ou la santé. Agile, elle se faufile partout.
Caractéristiques et avantages
Excellent résultat de nettoyageRésultat de nettoyage 20% plus efficace que le nettoyage manuel Récupération efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.
Temps de séchage rapideSéchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport au nettoyage manuel. Le temps de séchage rapide réduit les risques de chute liés aux sols mouillés. Productivité accrue et coûts réduits grâce à un temps de nettoyage plus court.
Niveau d'hygiène élevéRécupération efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Le procédé de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail. Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.
Position parking avec béquille de stationnement
- Pas de contact entre le sol et les rouleaux humides en position parking.
- Séchage rapide des brosses-rouleaux.
Batterie interchangeable Lithium-ion
- Compatible avec les appareils de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.
- Longue durée de vie et autonomie élevée, temps de charge rapide, charges d'appoint possibles.
- Jusqu'à 25 % de productivité en plus par rapport aux appareils fonctionnant sur secteur.
Fonction de prébalayage intégré avec peigne
- Réduit voire évite le dépoussiérage ou le passage de l'aspirateur.
- Jusqu'à 50 % de réduction du temps de nettoyage.
- Jusqu'à 50 % de réduction du coût d'utilisation total et des frais de nettoyage.
Design compact et très robuste
- Des composants haut de gamme et durables en métal.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
Adaptée à la désinfection des sols avec le détergent désinfectant RM 732
- Réduit la transmission d'agent pathogènes, y compris le SARS-CoV-2.
- Offre un environnement propre et hygiénique
- Un niveau d'hygiène élevé sur le lieu de travail réduit les jours d'absence pour maladie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|300
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|1 / 0,7
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|3
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 60
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|39 / 65
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 650
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|40
|Consommation d'eau (ml/min)
|30
|Niveau sonore (dB (A))
|max. 55
|Puissance absorbée (W)
|70
|Poids total autorisé (kg)
|12
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les bureaux, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, hôtels et restaurants.
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Idéale dans les bureaux, commerces, hôtels, les cabinets médicaux et d'avocats, cantines, hôpitaux et écoles
