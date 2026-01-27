L'autolaveuse compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack se positionne comme le remplaçant idéal du nettoyage manuel. Fini le seau et la serpillière. Avec sa fonction de prébalayage, c'est le choix parfait pour un nettoyage efficace et en un seul passage des sols durs. Ses rouleaux microfibre alimentés continuellement en eau propre et détergent offrent une qualité de nettoyage supérieure au nettoyage manuel. Les sols sont secs en moins de 2 min pour une réouverture très rapide des espaces au trafic. Avec une autonomie allant jusqu'à 60 minutes et une conception robuste, elle est parfaite pour le nettoyage courant et la désinfection des petites surfaces de bureaux, commerces, cabinets médicaux, dans l'hôtellerie ou encore dans la restauration ou la santé. Agile, elle se faufile partout.