Nettoyer comme à la main, mais beaucoup mieux: grâce à sa forme compacte, son faible poids de 14 kg et sa batterie lithium-ion d’une grande longévité et d’une autonomie d’env. 30 minutes, notre aspiro-laveuse BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie, représente une véritable alternative au nettoyage manuel des surfaces dures jusqu’à 200 m². Par rapport au balai à franges traditionnel, elle présente une pression d’applique décuplée. La vitesse de ses rouleaux d’env. 1’500 tours/minute garantit des résultats de nettoyage considérablement améliorés. L’aspiration est possible en marche avant et arrière. En présence de saleté tenace, les suceurs d’aspiration peuvent être relevés afin de prolonger la durée d’action de la solution de détergent appliquée. Après le nettoyage, les sols sont propres et immédiatement secs et antiglissants. Très mobile et sans fil, cette aspiro-laveuse est idéale pour nettoyer les sols de petits locaux de vente, restaurants, stations-service, supermarchés, sanitaires et cuisine et peut être aussi utilisée en complément à une autolaveuse plus grande existante.