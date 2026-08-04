BR 45/22 C BP Pack
La BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte, équipée d'une tête de brossage articulée avec rouleaux. Dotée d'une batterie Lithium-ion de 30 Ah, elle offre une maniabilité maximale et un rendement surfacique élevé.
Equipée d'une tête de brossage articulée orientable à 200° et d'un volant directionnel, l'autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack s'illustre par sa maniabilité et la qualité de son nettoyage même dans les zones encombrées. Compacte, elle s'adapte à tous types de surfaces et d'environnements. La batterie Lithium-ion de 30 Ah, puissante et légère, garantit une grande autonomie et dispose d'une durée de vie renforcée par rapport à des batteries classiques. L'utilisation du mode eco!efficiency renforce l'autonomie de l'autolaveuse tout en réduisant sa consommation d'énergie et son niveau sonore d'environ 40%. Equipée du prébalayage intégré, BR 45/22 C Bp Pack optimise le temps de nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage orientable à +/- 200° avec la technologie KART, pour plus de confort dans le nettoyage des angles et recoins.
- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones encombrées.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Possibilité de nettoyer et aspirer en marche arrière.
Chargeur intégré
- Chargeur à portée de main, toujours prêt à l'emploi.
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode veille.
Fonction de balayage incl.
- Balaie, nettoie et aspire en une seule opération.
- Aspire les petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal du suceur d'aspiration.
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Sans entretien, malgré une durée de vie de batterie trois fois plus longue que celle des batteries classiques.
- Charge intermédiaire ou partielle, si nécessaire.
- Convient également pour plusieurs roulements d'équipe sur une même journée.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Economie d'énergie et autonomie améliorée de 50%
- 40% plus silencieuse.
- Émissions de CO₂ réduites.
Machine compacte
- Dégagement du mur avec un angle de 90°.
- Forme compacte.
- Manipulation simple.
Machine légère
- Facile à transporter, même sur de longues distances
- Facilité de transport dans les véhicules.
Timon rabattable
- Stockage aisé.
- Peut être transportée dans de petits véhicules
Timon réglable en hauteur
- Design ergonomique adapté à des opérateurs de différentes tailles.
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression au sol élevée pour enlever les salissures tenaces.
- Idéale pour nettoyer les joints et les sols structurés.
- Résultats de nettoyage uniformes.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|450
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|500
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|22 / 22
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1260
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 30
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 3,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|750 - 1050
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|100 - 150
|Rayon de braquage (mm)
|1118
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|63
|Tension (V)
|25,2
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 550
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|43
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration droit: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression au sol ajustable
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