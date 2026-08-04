Equipée d'une tête de brossage articulée orientable à 200° et d'un volant directionnel, l'autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack s'illustre par sa maniabilité et la qualité de son nettoyage même dans les zones encombrées. Compacte, elle s'adapte à tous types de surfaces et d'environnements. La batterie Lithium-ion de 30 Ah, puissante et légère, garantit une grande autonomie et dispose d'une durée de vie renforcée par rapport à des batteries classiques. L'utilisation du mode eco!efficiency renforce l'autonomie de l'autolaveuse tout en réduisant sa consommation d'énergie et son niveau sonore d'environ 40%. Equipée du prébalayage intégré, BR 45/22 C Bp Pack optimise le temps de nettoyage.