K-Mop 46 Bp Pack 36/75
L'autolaveuse K-Mop 46 s'illustre par une conception intuitive, offrant une maniabilité et une agilité optimales. Grâce à ses performances de nettoyage et une aspiration puissante, elle excelle sur tous les sols durs, les laissant parfaitement propres et instantanément secs.
L'autolaveuse K-Mop 46 est la solution idéale pour les professionnels qui ne transigent pas sur l'ergonomie, la simplicité d'utilisation et la performance. Avec sa conception compacte et robuste, associée à une grande maniabilité, elle relève tous les défis, du nettoyage des espaces encombrés à celui des surfaces étendues. Sa grande agilité et sa largeur de travail de 46 centimètres garantissent une efficacité maximale. Grâce à sa puissance d'aspiration, les sols sont immédiatement secs pour une circulation sécurisée. L'utilisation intuitive de la K-Mop 46 garantit une prise en main rapide. Développée en collaboration avec des ergonomes, sa conception est gage de réduction les risques de troubles musculo-squelettiques. Dotée de réservoirs d'eau propre et sale de 4 litres, l'autolaveuse s'illustre par son autonomie et sa durabilité : avec 28 % de matières recyclées, l'eco!Mode et une faible consommation d'énergie, elle est économe en ressources. Compatible avec la plateforme Batterie Power+ de Kärcher, la K-Mop 46 peut être équipée en option du module Plug-in-Connect pour une traçabilité des opérations de nettoyage en temps réel et une géolocalisation de l'autolaveuse.
Caractéristiques et avantages
Maniement ultra simple
- Entraînement assuré par un fonctionnement des brosses en contre-rotation.
- Nettoyage au plus près des bords sans risque pour l'environnement de travail grâce au design du pare-chocs.
- Nettoyage à 360° grâce au timon inclinable dans toutes les directions.
Utilisation très intuitive
- Interface IMH intuitive pour le paramétrage des principales fonctions.
- Code couleur Kärcher (éléments de commande jaunes).
- Peu de formation requise grâce au design intuitif.
Ergonomie
- Développée en collaboration avec des ergonomes.
- Timon réglable en hauteur pour un ajustement parfait à toutes les opérateurs.
- Réduction du poids dans le timon grâce à une conception bien pensée de l'ensemble.
Caractéristiques durables
Excellents résultats de nettoyage
- Réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 4 litres chacun.
- Nettoyage efficace aussi bien dans les zones encombrées ou les petites surfaces que sur des surfaces plus grandes.
- Nettoyage intensif en 2 temps possible grâce au suceur d 'aspiration relevable.
Une aspiration parfaite
- Lèvres d'aspiration Linatex® en standard.
- Suceur d'aspiration en aluminium réglable en hauteur.
- Séchage parfait des sols, y compris des sols structurés.
Connectivité
- Module Plug-in-Connect disponible en option.
- Traçabilité du nettoyage et géolocalisation.
- Disponibilité des données en temps réel sur la plateforme Kärcher Equipment Management.
Plateforme de batterie
- Batteries Power+ 36 V interchangeables.
- Protection contre les utilisations en environnement humide.
- La batterie lithium-ion offre une performance constante et prévient l'autodécharge. Pas d'effet mémoire.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|460
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 1840
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie
|(7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/h)
|Mode eco!efficiency: / env. 1 (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|350
|Consommation d'eau (ml/min)
|max. 440
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|24,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|446 x 551 x 1154
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Roues de transport
Équipement
- Batterie: Batterie Power+ 36 V/7,5 Ah (1 unités)
- Chargeur: Chargeur rapide Power+ 36 V (1 unité)
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les entreprises de propreté, le commerce de détail et les collectivités
- Idéale pour les entreprises de propreté, l'hôtellerie et la restauration
- Santé
- Convient pour le nettoyage d'entretien ou le nettoyage intermédiaire
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
Accessoires
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