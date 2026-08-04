L'autolaveuse K-Mop 46 est la solution idéale pour les professionnels qui ne transigent pas sur l'ergonomie, la simplicité d'utilisation et la performance. Avec sa conception compacte et robuste, associée à une grande maniabilité, elle relève tous les défis, du nettoyage des espaces encombrés à celui des surfaces étendues. Sa grande agilité et sa largeur de travail de 46 centimètres garantissent une efficacité maximale. Grâce à sa puissance d'aspiration, les sols sont immédiatement secs pour une circulation sécurisée. L'utilisation intuitive de la K-Mop 46 garantit une prise en main rapide. Développée en collaboration avec des ergonomes, sa conception est gage de réduction les risques de troubles musculo-squelettiques. Dotée de réservoirs d'eau propre et sale de 4 litres, l'autolaveuse s'illustre par son autonomie et sa durabilité : avec 28 % de matières recyclées, l'eco!Mode et une faible consommation d'énergie, elle est économe en ressources. Compatible avec la plateforme Batterie Power+ de Kärcher, la K-Mop 46 peut être équipée en option du module Plug-in-Connect pour une traçabilité des opérations de nettoyage en temps réel et une géolocalisation de l'autolaveuse.