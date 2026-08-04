L'autolaveuse K-Mop 46 réunit sans concession, haute performance, simplicité d'utilisation et ergonomie pour répondre aux attentes des professionnels. Son design robuste et compact lui confère une grande agilité pour évoluer aisément entre les obstacles ou sur des surfaces étendues. L'utilisation intuitive de la K-Mop 46 garantit une prise en main quasi instantanée. Sa conception, fruit d'une collaboration avec des ergonomes, est spécifiquement pensée pour prévenir les risques de troubles musculosquelettiques. Grâce à sa puissance d'aspiration, les sols redeviennent praticables immédiatement, sécurisant ainsi l'environnement de travail. Sa largeur de nettoyage de 46 centimètres assure une productivité optimale. Compatible avec la plateforme Batterie Power+ de Kärcher et dotée de deux réservoirs eau propre et eau sale de 4 litres, elle offre une grande autonomie de travail. L'autolaveuse K-Mop 46 est économe en ressources : elle contient 28 % de matières recyclées, propose un eco!Mode et affiche une faible consommation d'énergie. Enfin, le module Plug-in-Connect (en option) offre une gestion connectée incluant le suivi des opérations de nettoyage et la géolocalisation.