K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
La K-Mop 46 se distingue par son utilisation intuitive, sa maniabilité et son agilité. Cette autolaveuse excelle dans le nettoyage des sols durs tandis que sa puissance d'aspiration laisse les sols immédiatement secs.
L'autolaveuse K-Mop 46 réunit sans concession, haute performance, simplicité d'utilisation et ergonomie pour répondre aux attentes des professionnels. Son design robuste et compact lui confère une grande agilité pour évoluer aisément entre les obstacles ou sur des surfaces étendues. L'utilisation intuitive de la K-Mop 46 garantit une prise en main quasi instantanée. Sa conception, fruit d'une collaboration avec des ergonomes, est spécifiquement pensée pour prévenir les risques de troubles musculosquelettiques. Grâce à sa puissance d'aspiration, les sols redeviennent praticables immédiatement, sécurisant ainsi l'environnement de travail. Sa largeur de nettoyage de 46 centimètres assure une productivité optimale. Compatible avec la plateforme Batterie Power+ de Kärcher et dotée de deux réservoirs eau propre et eau sale de 4 litres, elle offre une grande autonomie de travail. L'autolaveuse K-Mop 46 est économe en ressources : elle contient 28 % de matières recyclées, propose un eco!Mode et affiche une faible consommation d'énergie. Enfin, le module Plug-in-Connect (en option) offre une gestion connectée incluant le suivi des opérations de nettoyage et la géolocalisation.
Caractéristiques et avantages
Maniement ultra simple
- Entraînement assuré par un fonctionnement des brosses en contre-rotation.
- Nettoyage au plus près des bords sans risque pour l'environnement de travail grâce au design du pare-chocs.
- Nettoyage à 360° grâce au timon inclinable dans toutes les directions.
Utilisation très intuitive
- Interface IMH intuitive pour le paramétrage des principales fonctions.
- Code couleur Kärcher (éléments de commande jaunes).
- Peu de formation requise grâce au design intuitif.
Ergonomie
- Développée en collaboration avec des ergonomes.
- Timon réglable en hauteur pour un ajustement parfait à toutes les opérateurs.
- Réduction du poids dans le timon grâce à une conception bien pensée de l'ensemble.
Caractéristiques durables
Excellents résultats de nettoyage
- Réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 4 litres chacun.
- Nettoyage efficace aussi bien dans les zones encombrées ou les petites surfaces que sur des surfaces plus grandes.
- Nettoyage intensif en 2 temps possible grâce au suceur d 'aspiration relevable.
Une aspiration parfaite
- Lèvres d'aspiration Linatex® en standard.
- Suceur d'aspiration en aluminium réglable en hauteur.
- Séchage parfait des sols, y compris des sols structurés.
Connectivité
- Module Plug-in-Connect disponible en option.
- Traçabilité du nettoyage et géolocalisation.
- Disponibilité des données en temps réel sur la plateforme Kärcher Equipment Management.
Plateforme de batterie
- Batteries Power+ 36 V interchangeables.
- Protection contre les utilisations en environnement humide.
- La batterie lithium-ion offre une performance constante et prévient l'autodécharge. Pas d'effet mémoire.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|460
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 1840
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie
|(7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie
|Mode eco!efficiency: (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|350
|Consommation d'eau (ml/min)
|max. 440
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|24,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|446 x 551 x 1154
Inclus dans la livraison
- Versions: Batteries et chargeur inclus
- Roues de transport
Équipement
- Batterie: Batterie Power+ 36 V/7,5 Ah (2 unités)
- Chargeur: Chargeur rapide Power+ 36 V (1 unité)
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les entreprises de propreté, le commerce de détail et les collectivités
- Idéale pour les entreprises de propreté, l'hôtellerie et la restauration
- Santé
- Convient pour le nettoyage d'entretien ou le nettoyage intermédiaire
- Pour des applications dans les secteurs de la restauration collective, des commerces de proximité ou dans le tertiaire
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
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