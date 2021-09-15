L'alternative au nettoyage manuel : LA BR 30/1 C BP
La première solution mécanique professionnelle ultra-compacte pour l'entretien et le nettoyage des sols des petites surfaces. Elle offre une performance de nettoyage importante et un temps de séchage rapide grâce à ses rouleaux microfibre.
Découvrez la nouvelle autolaveuse :
Une conception professionnelle, simple d'utilisation et toujours prête à l'emploi.
- De conception professionnelle avec corps en aluminium robuste et compact, système mécanique avec engrenages en métal et moteur puissant de grande durée de vie.
- Intègre la plateforme Kärcher battery universe : Batterie power + interchangeable donnant accès à toutes les machines de la plateforme . Libérée du fil, la machine passe entre le mobilier sans aucune gêne.
- Autonomie importante et temps de charge réduit : 60 min d'autonomie avec la batterie 18 V / 3 Ah pour une machine prête à fonctionner à tout moment.
- Facile d'entretien : L'accès aux réservoirs et bacs de pré-balayage est simple et rapide.
Un sol sec en moins de 2 min
Rouleaux microfibres ne laissent qu'une très légère péllicule d'eau au sol. Le sol est propre et sec en moins de 2 min (contre 5 à 10 min pour le nettoyage manuel).
Un sol sec plus rapidement c'est :
- Moins de risque d'accident liés à des chuttes.
- Des espaces ouverts un passage en quasi-continu pour une rentabilité maximale.
Des performances de nettoyage importantes et un niveau d'hygiène élevé
- Rouleaux micro fibres à grande vitesse de rotation pour une action mécanique de lavage supérieure de 20 % en comparaison au nettoyage manuel.
- Pas de contact direct avec la saleté.
- Les rouleaux sont continuellement alimentés en solution de nettoyage, l'eau sale, la saleté grossière, le détergent sont récupérés dans le bac d'eau sale limitant ainsi les risques de diffusion des bactéries et virus.
- Désinfection des sols en 5 min en mode boost.
•Avec RM 732 dosé à 3%, le sol n’a pas besoin d’être nettoyé avant. La machine nettoie et désinfecte en un seul passage.
•Avec RM 735 dosé à 2%, le sol doit être nettoyé dans un premier temps.
Faibles consommations et pré-balayage intégré
- Consommation d'eau et de détergent jusqu'à 8 fois moins importante qu'avec un nettoyage manuel.
- Système de pré-balayage :
La saleté grossière et les cheveux sont directement collectés dans les bacs de pré-balayage. Dans les plupart des situations, l'utilisation d'un aspirateur n'est plus nécessaire ce qui réduit le temps de nettoyage de 50 %.