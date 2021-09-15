L'alternative au nettoyage manuel : LA BR 30/1 C BP

Une conception professionnelle, simple d'utilisation et toujours prête à l'emploi.

- De conception professionnelle avec corps en aluminium robuste et compact, système mécanique avec engrenages en métal et moteur puissant de grande durée de vie.

- Intègre la plateforme Kärcher battery universe : Batterie power + interchangeable donnant accès à toutes les machines de la plateforme . Libérée du fil, la machine passe entre le mobilier sans aucune gêne.

- Autonomie importante et temps de charge réduit : 60 min d'autonomie avec la batterie 18 V / 3 Ah pour une machine prête à fonctionner à tout moment.

- Facile d'entretien : L'accès aux réservoirs et bacs de pré-balayage est simple et rapide.