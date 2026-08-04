Parfaite pour le nettoyage et le lustrage rapides des revêtements de sols souples et durs : la puissante monobrosse BDP 43/400 C s'illustre par un régime élevé de 400 tr/min tout en offrant un faible niveau sonore. La machine permet également grâce à sa grande vitesse l'application de produits d'entretien sur les sols en bois. Afin d'éviter de potentielles projections de poussière pendant le travail, une unité d'aspiration facile à monter est disponible en option. Le plateau entraîneur est également inclus de série.