BDP 43/400 C
Grâce son régime élevé de 400 tr/min, la puissante monobrosse BDP 43/400 C séduit par sa praticité, sa rapidité et ses résultats de nettoyage et de lustrage.
Parfaite pour le nettoyage et le lustrage rapides des revêtements de sols souples et durs : la puissante monobrosse BDP 43/400 C s'illustre par un régime élevé de 400 tr/min tout en offrant un faible niveau sonore. La machine permet également grâce à sa grande vitesse l'application de produits d'entretien sur les sols en bois. Afin d'éviter de potentielles projections de poussière pendant le travail, une unité d'aspiration facile à monter est disponible en option. Le plateau entraîneur est également inclus de série.
Caractéristiques et avantages
Monobrosse haute vitesse à rotation rapide avec 400 tr/min
- Fonctionnement silencieux et adapté aux grandes surfaces
- Pour d'excellents résultats de lustrage.
Prise électrique intégrée
- Pour la fixation de l'unité d'aspiration
- Aucun câble supplémentaire n'est nécessaire, ce qui signifie un nettoyage plus efficace
Grandes roues
- Facile à transporter, même sur de longues distances
- Peut être facilement transporté dans les escaliers
- Peut être transportée également en position parking.
Très silencieuse
- Peut être utilisé dans des environnement très sensibles au bruit (ex: hôtels, hôpitaux, bureaux..)
Extra plate
- Nettoie sous les meubles et les radiateurs
Vaste gamme d'accessoires
- Accessoires adaptés aux multiples applications possibles : par exemple, les brosses de différents degrés de dureté, les différents pads et plateaux, unité d'aspiration etc…
- Nettoyage systémique: le bon accessoire pour toutes les missions.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|400
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|22
|Niveau sonore (dB (A))
|55
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|33,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|620 x 430 x 1230
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Réservoir en option: 12 l
- Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Adaptée au nettoyage et au lustrage des revêtements de sol durs et souples
Accessoires
Détergents
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