Grâce à la vitesse de rotation élevée de 1 500 t/min, la polisseuse BDP 50/1500 C Ep élimine les traces dues par ex. aux semelles de chaussures et les sols retrouvent leur brillance d’origine. Le disque d’entraînement est doté d’un palier amorti. La pression d’appui est régulée automatiquement et assure ainsi un résultat homogène. La bavette de la BDP 50/1500 C Ep oriente les poussières sous la machine où elles sont collectées dans un sac.