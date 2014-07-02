KM 100/100 R G
La balayeuse autoportée KM 100/100 R G est confortable et simple à utiliser. Cette balayeuse professionnelle est adaptée à l’industrie, les services publics les entreprises de transports…
La KM 100/100 R G est entièrement hydraulique pour un travail en continu et une maintenance limitée. Elle est équipée d’un moteur essence Honda et dispose d’un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d’un balai latéral. Elle dispose également d’un système Flap pour les gros déchets, maniable à l’aide d’une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l’efficacité de l’aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.
Caractéristiques et avantages
Pare-chocsProtège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Facile à entretenirRemplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Entraînement – puissance (kW)
|6,7
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|8000
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|10400
|Largeur de travail (mm)
|700
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1000
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1300
|Bac à déchets (l)
|100
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|340
|Poids, en état de marche (kg)
|300
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Idéale pour les entreprises de propreté, le commerce de détail et les collectivités
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage