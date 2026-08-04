KM 100/120 R Bp Pack
Dotée d'une batterie à grande autonomie de 240 Ah, la balayeuse autoportée KM 100/120 R Bp Pack est adaptée au nettoyage des espaces intérieurs. Elle est également équipée d'un système de bennage hydraulique en hauteur.
La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 4 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. La balayeuse est équipée d'un balai latéral rétractable pour éviter tout risque d'endommagement et dont la vitesse peut être réglée à tout moment en fonction de la quantité de poussière à balayer. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûreConfort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6000
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|7620
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1000
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1270
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|3,5
|Bac à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|748
|Poids avec emballage (kg)
|750,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
- Kit Home Base en option
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Convient également parfaitement aux opérations logistiques, par exemple pour nettoyer les entrepôts