La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 4 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. La balayeuse est équipée d'un balai latéral rétractable pour éviter tout risque d'endommagement et dont la vitesse peut être réglée à tout moment en fonction de la quantité de poussière à balayer. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.