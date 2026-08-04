KM 100/120 R Bp Pack

Dotée d'une batterie à grande autonomie de 240 Ah, la balayeuse autoportée KM 100/120 R Bp Pack est adaptée au nettoyage des espaces intérieurs. Elle est également équipée d'un système de bennage hydraulique en hauteur.

La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 4 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. La balayeuse est équipée d'un balai latéral rétractable pour éviter tout risque d'endommagement et dont la vitesse peut être réglée à tout moment en fonction de la quantité de poussière à balayer. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack: Productivité élevée
Productivité élevée
Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack: Utilisation confortable et sûre
Utilisation confortable et sûre
Confort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack: Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
  • Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
  • Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications

Données techniques

Avancement par traction Moteur courant continu
Entraînement – puissance (V) 24
Type d'entraînement Électrique
Rendement surfacique max. (m²/h) 6000
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h) 7620
Largeur de travail (mm) 730
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1270
Capacité de la batterie (Ah) 240
Tension de la batterie (V) 24
Autonomie de la batterie (h) 3,5
Bac à déchets (l) 120
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de travail (km/h) 6
Surface filtrante (m²) 6
Poids (avec accessoires) (kg) 748
Poids avec emballage (kg) 750,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Inclus dans la livraison

  • Filtre rond en polyester
  • Roues, sur pneus

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Décolmatage automatique du filtre
  • Balai principal flottant
  • Direction assistée
  • Régulation du courant d’aspiration
  • Flap pour gros déchets
  • Balayage par projection
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Compteur horaire de fonctionnement
  • Fonction balayage, débrayable
  • Balai latéral à sortie automatique
  • Kit Home Base en option
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
  • Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
  • Convient également parfaitement aux opérations logistiques, par exemple pour nettoyer les entrepôts
Accessoires