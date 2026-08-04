La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 3 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. Avec ses 4 balais latéraux, le rendement surfacique maximal est doublé. La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords en limitant les risques de chute. À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des balais. Ceux-ci sont également escamotables pour un encombrement minimal. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.