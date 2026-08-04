KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Dotée d'une batterie à grande autonomie de 240 Ah, la balayeuse autoportée à bennage hydraulique en hauteur KM 100/120 R Bp Pack est adaptée au nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs. Elle est également équipée d'un système de filtre rond et de 4 balais latéraux pour une largeur de travail maximale.
La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 3 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. Avec ses 4 balais latéraux, le rendement surfacique maximal est doublé. La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords en limitant les risques de chute. À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des balais. Ceux-ci sont également escamotables pour un encombrement minimal. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Très grande largeur de travailDouble le rendement surfacique. Balayage en toute sécurité au niveau des bords présentant un risque de chute grâce au grand porte-à-faux latéral. Les brosses latérales escamotables permettent de franchir les passages étroits.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Grande surface filtrante
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|13800
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1000
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1270
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|3
|Bac à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|985
|Poids avec emballage (kg)
|987
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
- Kit Home Base en option
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage des quais de gare
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings