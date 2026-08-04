KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Dotée d'une batterie à grande autonomie de 240 Ah, la balayeuse autoportée à bennage hydraulique en hauteur KM 100/120 R Bp Pack est adaptée au nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs. Elle est également équipée d'un système de filtre rond et de 4 balais latéraux pour une largeur de travail maximale.

La KM 100/120 R Bp Pack est une balayeuse de conception robuste et confortable. Équipée d'une batterie puissante de 240 Ah et d'un chargeur intégré, elle offre jusqu'à 3 heures d'autonomie pour le nettoyage sans émission des espaces intérieurs ou extérieurs. Avec ses 4 balais latéraux, le rendement surfacique maximal est doublé. La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords en limitant les risques de chute. À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des balais. Ceux-ci sont également escamotables pour un encombrement minimal. Le balai principal flottant garanti une qualité de nettoyage constante et le filtre rond de 6 m² de surface filtrante à décolmatage automatique assure un nettoyage sans dégagement de poussière. Sa grande cuve de 120 litres assure une grande autonomie de nettoyage et le système de bennage hydraulique permet une vidange en hauteur des déchets. La machine est confortable et simple à utiliser avec notamment un siège réglable, une visibilité parfaite et des éléments de commande intuitifs et accessibles. De nombreux accessoires sont également disponibles en option comme un toit de protection ou un support pour aspirateur afin de répondre aux différents besoins utilisateurs.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Productivité élevée
Productivité élevée
Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Très grande largeur de travail
Très grande largeur de travail
Double le rendement surfacique. Balayage en toute sécurité au niveau des bords présentant un risque de chute grâce au grand porte-à-faux latéral. Les brosses latérales escamotables permettent de franchir les passages étroits.
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Grande surface filtrante
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
  • Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
  • Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications

Données techniques

Avancement par traction Moteur courant continu
Entraînement – puissance (V) 24
Type d'entraînement Électrique
Rendement surfacique max. (m²/h) 13800
Largeur de travail (mm) 730
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1270
Capacité de la batterie (Ah) 240
Tension de la batterie (V) 24
Autonomie de la batterie (h) 3
Bac à déchets (l) 120
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de travail (km/h) 6
Surface filtrante (m²) 6
Poids (avec accessoires) (kg) 985
Poids avec emballage (kg) 987
Dimensions (L × l × H) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Inclus dans la livraison

  • Filtre rond en polyester
  • Roues, sur pneus

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Décolmatage automatique du filtre
  • Balai principal flottant
  • Direction assistée
  • Régulation du courant d’aspiration
  • Flap pour gros déchets
  • Balayage par projection
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Compteur horaire de fonctionnement
  • Fonction balayage, débrayable
  • Balai latéral à sortie automatique
  • Kit Home Base en option
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Domaines d'utilisation
  • Idéal pour le nettoyage des quais de gare
  • Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
  • Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
Accessoires