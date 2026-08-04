KM 125/130 R Bp Pack
Équipée d’un moteur électrique, un filtre avec décolmatage automatique Tact et un balai ventral, la balayeuse autoportée KM 125/130 R Bp Pack est idéale pour un nettoyage rapide et efficace.
La KM 125/130 R Bp Pack est dotée d’un système de vidange hydraulique, d'un balai ventral pour le nettoyage dans les virages. Rapide et efficace, cette balayeuse autoportée se distingue par sa capacité à réduire l’effort tout en assurant un nettoyage de qualité. La position du balai principal entre les roues offre une largeur de travail énorme, le système Teach permet de contrôler la corrosion et l’ajustement du rouleau à la hauteur garantit les meilleurs résultats. Pour s’adapter à différents types de salissures et de surfaces, la pression sur le balai est réglable à 3 niveaux en appuyant simplement sur le bouton. D’autres fonctionnalités font de la KM 125/130 R G la balayeuse autoportée parfaite : les filtres à décolmatage automatique permettent un nettoyage sans poussières et le système KIK (Kärcher Intelligent Key) permet de personnaliser les accès et les réglages de la machine. Cette version est idéale pour un fonctionnement intérieur.
Caractéristiques et avantages
Balai ventral
- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.
Décolmatage automatique du filtre performant et innovant
- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.
Système Teach
- Compensation d’usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.
KIK - Kärcher Intelligent Key
- Programmes dans 28 langues différentes.
- Attribution des droits d'accès à l'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
- La machine ne peut fonctionner qu'avec la clé KIK.
Balai sur l’essieu arrière
- Les obstacles et rampes sont surmontés en toute sécurité.
- Accès aisé au balai. Peut être remplacé en moins de 5 minutes.
- Le balai peut être contrôlé en quelques secondes.
Panneau de contrôle
- Affichage des données de la machine sur l'écran (p. ex. indicateur d'usure du rouleau de balayage principal).
- Code couleur.
- Bouton unique pour toutes les opérations de balayage.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Hydraulique
|Entraînement – puissance (V/kW)
|24 / 2,15
|Type d'entraînement
|Batterie
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|10000
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|13600
|Largeur de travail (mm)
|880
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1250
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1700
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Bac à déchets (l)
|130
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|591
|Poids, en état de marche (kg)
|840
|Poids avec emballage (kg)
|593
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues, sur pneus
- Balai ventral (en option)
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- KIK - Kärcher Intelligent Key
- Système Start / Stop
- Système Teach
- Ajustement automatique de la pression du balai
- Système de filtration TACT
- Affichage multifonctionnel
- Droits d'accès et sélection de langue personnalisables pour chaque utilisateur
- Accès aux organes de maintenance optimisé
- Kit Home Base en option
- Balai principal sur l’essieu arrière
- Balayage dynamique
Domaines d'utilisation
- Parkings
- Production
- Zones logistiques
- Hôtels
- Commerces
- Zones de stockage
- Chemins