Compacte, parfaitement équipée, facile à utiliser et de surcroît très abordable : notre balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack se montre convaincante à tous les niveaux. Les dimensions compactes de notre balayeuse autoportée entrée de gamme permet une agilité et une flexibilité même dans les espaces restreints et encombrés. Deux brosses latérales à vitesse de rotation réglable, situées à droite et à gauche de l'appareil, un grand filtre antipoussière pour un travail sans poussières, un indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le balai principal ainsi que la batterie et le chargeur qui font partie de l'équipement de série. Le balai principal flottant ne nécessite aucun réajustement et parvient à éliminer les saletés jusqu'à la dernière trace peu importe l'usure de brosse et le type de sols. La partie maintenance est simplifiée car tous les organes de la machines sont disponibles rapidement, le filtre antipoussière peut être nettoyé aisément et le balai principal peut être remplacé sans outils. Le capot de l'appareil à large ouverture permet un accès confortable aux composants internes. Le système Home Base intelligent permet aussi d'emporter confortablement des outils de nettoyage supplémentaires.