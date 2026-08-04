KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Notre balayeuse autoportée compacte et maniable KM 85/50 R Bp Pack est équipée de série de 2 brosses latérales, d'une batterie et d'un chargeur et s'illustre par un rendement surfacique élevé.
Compacte, parfaitement équipée, facile à utiliser et de surcroît très abordable : notre balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack se montre convaincante à tous les niveaux. Les dimensions compactes de notre balayeuse autoportée entrée de gamme permet une agilité et une flexibilité même dans les espaces restreints et encombrés. Deux brosses latérales à vitesse de rotation réglable, situées à droite et à gauche de l'appareil, un grand filtre antipoussière pour un travail sans poussières, un indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le balai principal ainsi que la batterie et le chargeur qui font partie de l'équipement de série. Le balai principal flottant ne nécessite aucun réajustement et parvient à éliminer les saletés jusqu'à la dernière trace peu importe l'usure de brosse et le type de sols. La partie maintenance est simplifiée car tous les organes de la machines sont disponibles rapidement, le filtre antipoussière peut être nettoyé aisément et le balai principal peut être remplacé sans outils. Le capot de l'appareil à large ouverture permet un accès confortable aux composants internes. Le système Home Base intelligent permet aussi d'emporter confortablement des outils de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Concept de réservoir à déchets intelligent2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures. Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus. Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Dispositifs pratiques d'accrochage pour le transport facile d'autres outils de nettoyage.
- Transport confortable, par exemple de la pince à gros déchets, du balai, de chiffons ou de récipients.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Balai latéral escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Fonctionnement simple
- Le balai-rouleau et les brosses latérales peuvent être facilement mis en marche et arrêtés au moyen de pédales.
- Les mouvements vers l'avant et vers l'arrière peuvent être facilement réglés et ajustés à l'aide d'un bouton de sélection.
- Réglage du volume d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6510
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|850
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1085
|Capacité de la batterie (Ah)
|115
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Bac à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoires) (kg)
|257,1
|Poids, en état de marche (kg)
|238
|Poids avec emballage (kg)
|259,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inclus dans la livraison
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des balais latéraux réglable
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Cuve à déchets mobile
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
- Ajustement automatique de la pression du balai
- Affichage multifonctionnel
- Kit Home Base en option
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et petits bâtiments logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles