KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Avec sa batterie Li-Ion et son chargeur rapide, la balayeuse autoportée KM 85/50 R est une machine à la fois maniable, facile d'utilisation et performante grâce à son rendement surfacique élevé.
La balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack convainc de par son excellent équipement. La batterie Lithium-ion de 80 Ah et le chargeur rapide sont fournis de série, de même qu'une brosse latérale avec réglage de la vitesse, un grand filtre antipoussière et un indicateur d'usure pour le balai principal clairement visible de l'extérieur. La conception très compacte de la machine garantit une grande maniabilité, ce qui permet également son utilisation dans des zones restreintes et encombrées. En outre, la balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack impressionne par des performances élevées à l'intérieur comme à l'extérieur. Son fonctionnement ainsi que son entretien sont extrêmement simples. Le remplacement du balai principal est possible sans outil. Le balai flottant n'a pas besoin d'être réajusté et il élimine efficacement la saleté des sols irréguliers. Les composants de la machine sont simples d'accès grâce à un couvercle doté d'une large ouverture et aucun outil n'est nécessaire pour l'ouvrir. L'utilisateur peut nettoyer le filtre à poussières depuis son siège. Des accessoires de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés avec le système Home Base intégré.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Batterie lithium-ion durableChargeur rapide pour une recharge complète de la batterie en seulement deux heures. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau. Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Concept de réservoir à déchets intelligent
- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Possibilité d'emporter des accessoires supplémentaires pour le nettoyage.
- Pour le transport facile d'accessoires comme une pince à gros déchets, un balai, un chiffon ou un réservoir supplémentaire.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Balai latéral escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5100
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|850
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1085
|Capacité de la batterie (Ah)
|90
|Tension de la batterie (V)
|25,6
|Autonomie de la batterie (h)
|2
|Bac à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoires) (kg)
|185
|Poids, en état de marche (kg)
|185
|Poids avec emballage (kg)
|187
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Inclus dans la livraison
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des balais latéraux réglable
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Cuve à déchets mobile
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
- Ajustement automatique de la pression du balai
- Affichage multifonctionnel
- Kit Home Base en option
Domaines d'utilisation
- Utilisation idéale dans les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Également pour les (petites) entreprises artisanales, les cours d'écoles, les stations-services ou les concessions automobiles