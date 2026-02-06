Grâce à son bouton unique de commande, la KM 75/40 W Bp Pack est entièrement intuitive. Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l’arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d’un Flap pour aspirer les gros déchets et d’un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W Bp Pack nettoie aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.