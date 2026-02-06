Balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack

La balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack est un modèle autotracté, simple d’utilisation et efficace. Cette balayeuse professionnelle permet de balayer les surfaces jusqu’à 600 m².

Grâce à son bouton unique de commande, la KM 75/40 W Bp Pack est entièrement intuitive. Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l’arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d’un Flap pour aspirer les gros déchets et d’un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W Bp Pack nettoie aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

Caractéristiques et avantages
Réservoir à déchets avec poignée de transport
Réservoir à déchets avec poignée de transport, facile à enlever et à vider. Vidange rapide
Système efficace de décolmatage du filtre
1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Concept d'utilisation Easy Operation
Utilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Grande facilité d'entretien
  • Remplacement du filtre et du balai principal sans outils pour un entretien facilité
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Électrique
Entraînement Moteur courant continu
Entraînement – puissance (V/W) 24 / 400
Rendement surfacique max. (m²/h) 3375
Largeur de travail (mm) 550
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 750
Bac à déchets (l) 40
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de travail (km/h) 4,5
Surface filtrante (m²) 1,8
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Poids (avec accessoires) (kg) 125
Poids, en état de marche (kg) 125
Poids avec emballage (kg) 134,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 1430 x 750 x 1190

Inclus dans la livraison

  • Filtre plissé plat: en polyester
  • Batterie et chargeur intégrés

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Traction marche avant
  • Balai principal réglable
  • Cuve à déchets mobile
  • Flap pour gros déchets
  • Timon rabattable
  • Balayage par projection
  • Aspiration
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Témoin de l'état de charge
  • Régulation du courant d’aspiration
  • Balai latéral relevable / ajustable
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
  • Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
  • Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
  • Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles
