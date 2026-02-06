Balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack
La balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack est un modèle autotracté, simple d’utilisation et efficace. Cette balayeuse professionnelle permet de balayer les surfaces jusqu’à 600 m².
Grâce à son bouton unique de commande, la KM 75/40 W Bp Pack est entièrement intuitive. Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l’arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d’un Flap pour aspirer les gros déchets et d’un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W Bp Pack nettoie aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.
Caractéristiques et avantages
Réservoir à déchets avec poignée de transportRéservoir à déchets avec poignée de transport, facile à enlever et à vider. Vidange rapide
Système efficace de décolmatage du filtre1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Concept d'utilisation Easy OperationUtilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Grande facilité d'entretien
- Remplacement du filtre et du balai principal sans outils pour un entretien facilité
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 400
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3375
|Largeur de travail (mm)
|550
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|750
|Bac à déchets (l)
|40
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|1,8
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Poids (avec accessoires) (kg)
|125
|Poids, en état de marche (kg)
|125
|Poids avec emballage (kg)
|134,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets mobile
- Flap pour gros déchets
- Timon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Régulation du courant d’aspiration
- Balai latéral relevable / ajustable
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles