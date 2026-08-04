Balayeuse autotractée KM 85/50 W Bp Pack 2SB
La balayeuse autotractée KM 85/50 W Bp Pack 2SB est équipée de série d'une batterie et d'un chargeur offrant un rendement surfacique important. Elle est équipée d'un balai principal flottant et d'un grand filtre plissé plat.
La balayeuse autotractée industrielle au design compact KM 85/50 W Bp Pack 2SB s'illustre par son excellent équipement d'origine. Ainsi, la machine est par exemple fournie de série avec un frein à disque, une batterie et un chargeur. Le décolmatage du filtre plissé plat par système de double grattoir est très efficace et permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière. Le balai principal flottant offre d'excellents résultats de nettoyage, même sur les sols inégaux ou en cas d'importantes quantités de déchets. L'utilisateur bénéficie d'un concept de commande très confortable et intuitif avec entraînement en marche avant et en marche arrière en poussant ou en tirant simplement sur le guidon. Le concept Kärcher Home Base permet également le transport d'outils de nettoyage complémentaires. La machine est robuste, avec son balai latéral désaxé et son châssis à double paroi. Elle est idéale pour les utilisations exigeantes. Le remplacement facile et sans outils, du balai principal et du filtre, associé à un rendement surfacique élevé de 4725 m²/h satisferont les exigences importantes des environnements industriels.
Caractéristiques et avantages
Entraînement en marche avant et arrière via guidonUtilisation intuitive, simple et conviviale. Maniabilité maximale de la machine. Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.
Balai principal flottantRamassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier. Pas de rattrapage d'usure nécessaire. Nettoyage efficace et rapide.
Robuste et fiable pour les applications les plus difficilesChâssis robuste à double paroi. Le balai latéral rétractable prévient des chocs éventuels. Grandes roues pour un grand confort d'utilisation.
Système de filtration performant
- Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
- Filtre en polyester lavable.
- Excellent décolmatage grâce au double grattoir et à la position de montage horizontale.
Remplacement sans outils du balai principal et du filtre
- Remplacement simple et rapide en cas d'usure.
- Contrôle rapide du balai principal si des rubans ou des films s'y sont enroulés.
- Accès au filtre par le côté propre. Pas contact avec la poussière et la saleté.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Parfaitement adaptée aux espaces restreints et encombrés.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Dispositifs pratiques et variés d'accrochage pour le transport d'outils de nettoyage complémentaires.
- Pour le transport simple d'une pince à déchets, d'un balai ou de chiffons par exemple.
- Surface de rangement pour petits accessoires.
Fonctionnement simple
- Activation et désactivation simple du balai principal et du balai latéral à l'aide d'un levier.
- Marche avant et arrière confortable via le guidon.
- Réglage du volume d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Grande cuve à déchets
- Ramasse de grandes quantités de saleté permettant ainsi une durée d'utilisation importante.
- Retrait facile et vidange sûr des déchets.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Batterie et chargeur inclus
- Batterie endurante et puissante pour des durées d'utilisation prolongées.
- Travail silencieux et sans aucune émission.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 912
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3825
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|850
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1050
|Bac à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Dimension du compartiment des batteries (mm)
|362 / 348 / 290
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Poids (avec accessoires) (kg)
|222,9
|Poids, en état de marche (kg)
|227
|Poids avec emballage (kg)
|233,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Balai principal flottant
- Cuve à déchets mobile
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Aspiration
- Traction puissante
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Régulation du courant d’aspiration
- Balai latéral relevable / ajustable
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Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles