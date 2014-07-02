KM 150/500 R Bp Pack
La balayeuse autoportée KM 150/500 R Bp Pack a été spécialement conçue pour l’industrie. Cette balayeuse professionnelle balaie tout, depuis la poussière fine jusqu’aux gros déchets.
La KM 150/500 R Bp Pack est une balayeuse aspirante autoportée à batteries pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 12000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R Bp Pack permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)
Caractéristiques et avantages
Système de filtration performantSurface filtrante de 7 m² Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre.
Siège confortableToutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès. Affichages en mode plein écran.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretienUne technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique. Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat
Châssis métal à quatre roues en option
- Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
- Grand confort de conduite et sécurité renforcée.
- Idéal pour nettoyer les surfaces sensibles
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|48 / 10
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1500
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1800
|Capacité de la batterie (Ah)
|700
|Tension de la batterie (V)
|48
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Bac à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoires) (kg)
|2690
|Poids, en état de marche (kg)
|2690
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Inclus dans la livraison
- Roues caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports