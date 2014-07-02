KM 150/500 R Bp Pack

La balayeuse autoportée KM 150/500 R Bp Pack a été spécialement conçue pour l’industrie. Cette balayeuse professionnelle balaie tout, depuis la poussière fine jusqu’aux gros déchets.

La KM 150/500 R Bp Pack est une balayeuse aspirante autoportée à batteries pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 12000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R Bp Pack permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack: Système de filtration performant
Système de filtration performant
Surface filtrante de 7 m² Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre.
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack: Siège confortable
Siège confortable
Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès. Affichages en mode plein écran.
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack: Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
Une technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique. Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat
Châssis métal à quatre roues en option
  • Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
  • Grand confort de conduite et sécurité renforcée.
  • Idéal pour nettoyer les surfaces sensibles
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Électrique
Avancement par traction Moteur courant continu
Entraînement – puissance (V/kW) 48 / 10
Rendement surfacique max. (m²/h) 12000
Largeur de travail (mm) 1200
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1500
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1800
Capacité de la batterie (Ah) 700
Tension de la batterie (V) 48
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Bac à déchets (l) 500
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de travail (km/h) 8
Surface filtrante (m²) 7
Poids (avec accessoires) (kg) 2690
Poids, en état de marche (kg) 2690
Dimensions (L × l × H) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Inclus dans la livraison

  • Roues caoutchouc plein

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Balai principal réglable
  • Direction assistée
  • Balayage par poussée
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Témoin de l'état de charge
  • Compteur horaire de fonctionnement
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack
Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp Pack
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Domaines d'utilisation
  • Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports
Accessoires